Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score delle partite 6^ giornata

RISULTATI SERIE C: TURNO INFRASETTIMANALE!

Si accendono i riflettori su questo mercoledì 21 ottobre 2020 tutto dedicato ai risultati della Serie C 2020-21. Dopo dunque le forti emozioni dello scorso fine settimana, ecco che il terzo campionato italiano, con i suoi tre gironi A, B e C torna a farci compagnia anche nel mezzo della settimana con le sfide della sesta giornata, cui siamo veramente impazienti di dare spazio. Anche perchè per questo turno infrasettimanale, la Lega Pro ci ha riservato degli incontri veramente imperdibili: vediamoli girone per girone. Partendo dunque dal gruppo A segnaliamo che per la 6^ giornata il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 15.00, con la sfida tra Piacenza e Olbia: alle ore 17.30 sarà invece la volta di Albinoleffe-Renate, mentre alle ore 18.30 avranno inizio Livorno-Novara, e Pontedera-Lecco. A conclusione due incontri del girone A alle ore 20.45 e dunque Pro Sesto-Giana Erminio e Carrarese-Pistoiese. Per il girone B pure si comincerà a giocare alle ore 15.00 con la sfida tra Sudtirol e Carpi: alle ore 18.00 sarà la volta di Mantova-Matelica, mentre 30 minuti dopo avranno luogo Arezzo-Padova, Legnago-Perugia e Vis Pesaro-Triestina. Il programma del gruppo si concluderà con Modena-Feralpisalò atteso alle ore 20.30 e con 4 incontri previsti alle 20.45 e dunque le sfide Cesena-Fano, Fermana-Gubbio, Imolese-Sambenedettese e Ravenna-Virtus Verona. Ultimo ma non certo per importanza per la Serie C il girone C che oggi alle ore 15.00 inaugurerà la 6^ giornata con le sfide Paganese-Virtus Francavilla e Palermo-Turris. Alle ore 17.30 sarà la volta di Casertana-Catanzaro, mentre alle ore 18.30 occhi puntati sulle partite Potenza-Teramo e Viterbese-Bisceglie. A chiusura pure gli incontri Catania-Ternana e Monopoli-Bari, attesi con grande entusiasmo alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE C: LE CLASSIFICHE E LE CAPOLISTE

Visto nel dettaglio il programma di questo mercoledì sera tutto dedicato ai risultati della Serie C, occorre ora fissare la nostra attenzione anche sulle classifiche dei tre gironi. Certo, liste alla mano, ci pare ancora prematuro fare delle riflessioni a proposito: siamo solo alla vigili della sesta giornata di campionato e pure molti incontri nei giorni scorsi sono saltati. Pure per il girone A non possiamo ora non parlare dell’eccezionale stato di forma del Renate: i lombardi infatti sono ora capolisti del gruppo con ben 12 punti dopo aver anche superato, solo pochi giorni fa, la Pro Patria. Pure nel gruppo B ecco che si mette in evidenza invece il Sudtirol di Vecchi, leader in classifica con 11 punti: pure va detto che i biancorossi sono oggi ben insidiati, visto che dietro, con un solo punto, sono ben 4 i club pronti a rubargli il ruolo di capolista. E poi situazione ancor più confusa nella classifica del girone C della serie C: qui alla vigilia di questo mercoledi sera infatti sono ben tre squadre che a pari punti (10) si lottano la prima piazza e dunque Teramo, Bari e Turris. Chissà che i match, e i risultati, di Serie C, in programma oggi, non chiariscano le cose al vertice!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA 6^ GIORNATA

RISULTATI GIRONE A

15:00 Piacenza-Olbia

17:30 AlbinoLeffe-Renate

18:30 Alessandria-Grosseto

18:30 Livorno-Novara

18:30 Pontedera-Lecco

20:45 Carrarese-Pistoiese

20:45 Pro Sesto-Giana Erminio

CLASSIFICA SERIE C

Renate 12

Lecco 11

Pro Vercelli 10

Novara, Grosseto, Carrarese, Pontedera 9

Pergolettese 8

Juventus U23 7

Como, Pro Patria, Pistoiese 6

Alessandria, Piacenza, Pro Sesto 4

Giana Erminio, Livorno 3

AlbinoLeffe, Olbia 2

Lucchese 1

RISULTATI GIRONE B

15:00 Südtirol-Carpi

18:00 Mantova-Matelica

18:30 Arezzo-Padova

18:30 Legnago Salus-Perugia

18:30 Vis Pesaro-Triestina

20:30 Modena-FeralpiSalò

20:45 Cesena-Fano

20:45 Fermana-Gubbio

20:45 Imolese-Sambenedettese

20:45 Ravenna-Virtus Verona

CLASSIFICA SERIE C

Sudtirol 11

Sambenedettese, Carpi, Matelica, Imolese 10

Modena, Feralpisalò, Triestina, Legnago Salus 9

Padova 8

Virtus Verona, Cesena, Perugia 7

Mantova 6

Vis Pesaro 5

Fano, Ravenna 3

Gubbio 2

Arezzo, Fermana 1

RISULTATI GIRONE C

15:00 Paganese-Virtus Francavilla

15:00 Palermo-Turris

17:30 Casertana-Catanzaro

18:30 Potenza-Teramo

18:30 Viterbese-Bisceglie

20:45 Catania-Ternana

20:45 Monopoli-Bari

CLASSIFICA SERIE C

Bari, Turris 10

Ternana 9

Vibonese 8

Teramo, Catanzaro 7

Avellino, Juve Stabia, Bisceglie 6

Potenza, Viterbese, Monopoli 4

Foggia, Catania 3

Casertana, Paganese 2

Cavese, Virtus Francavilla, Palermo 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA