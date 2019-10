Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (9^ giornata)

Il terzo campionato torna in diretta anche oggi, domenica 13 ottobre: dopo quindi i pochi anticipi a cui abbiamo assistito ieri, ecco che siamo davvero impazienti di vivere i match e quindi di conoscere i risultati della Serie C di quest’oggi, nella nona giornata dei gironi A, B e C. I tre punti messi in palio oggi infatti si annunciano già ben pesanti: in molte squadre abbiamo già assistito a un cambio di panchina dopo un avvio avaro di risultato e pure stiamo cominciando a individuare quei club che potrebbero essere dei veri protagonisti di questa stagione. Non perdiamo altro tempo dunque e andiamo a vedere quali saranno le sfide e dunque i risultati della serie C che ci faranno compagnia in questa domenica. Partendo dal girone A, ecco che in questa nona giornata saranno sempre due gli orari a cui fare attenzione, le ore 15,00 e le ore 17,30, e sempre il Monza il club da tenere d’occhio. La formazione di Rocchi infatti, pur dopo la sconfitta patita contro il Siena è sempre leader incontrastato nel gruppo, pure con 21 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sul primo rivale l’Alessandria.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Saranno poi sempre due fasce orarie anche per le altre partite programmate per questa domenica 13 ottobre, sia per il girone B che per il gruppo C. Prendendo in esame il programma del gruppo B ecco che saranno ben 6 le sfide che avranno luogo nel primo pomeriggio, mentre si attenderà le 17,30 per il fischio d’inizio di Arzignano-Modena, Fermana-Imolese e Piacenza-Vicenza. Dovremo quindi attendere il tardo pomeriggio per vedere in campo i patavini, leader del girone con ben 22 punti: è stato dunque un ottimo avvio di stagione per i biancoscudati, che finora non hanno messo ancora il piede in fallo. Sarà poi un programma ben fitto in questa domenica per i risultati di Serie C anche nel gruppo C: alle ore 15,00 infatti avranno inizio i match Catania-Picerno, Potenza-Teramo, Rende-Cavese e Virtus Francavilla-Vibonese, mentre alle 17,30 avranno invece inizio Casertana-Sicula Leonzio, Paganese-Avellino, Rieti-Monopoli e Viterbese-Bisceglie. Sempre nel tardo pomeriggio vedremo pure il big match tra Bari e Ternana, sfida dalla lunga tradizione anche nel secondo campionato italiano.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15:00 Carrarese-Pergolettese

Ore 15:00 Lecco-Pianese

Ore 15:00 Olbia-Pro Patria

Ore 17:30 Alessandria-Como

Ore 17:30 Giana Erminio-Novara

Ore 17:30 Monza-AlbinoLeffe

Ore 17:30 Renate-Gozzano

Ore 17:30 Siena-Arezzo

CLASSIFICA SERIE C

Monza 21

Alessandria, Renate 17

Pontedera 15

Novara 14

Carrarese, Siena 13

Pro patria, Como 12

Pro Vercelli 11

Pistoiese 10

Juventus U23, Albinoleffe 9

Pianese, Gozzano, Arezzo 8

Olbia 7

Lecco 6

Pergolettese 4

Giana Erminio 2

GIRONE B

Ore 15:00 Fano- Rimini

Ore 15:00 Cesena-Sambenedettese

Ore 15:00 FeralpiSalò-Südtirol

Ore 15:00 Gubbio-Carpi

Ore 15:00 Reggio Audace-Triestina

Ore 15:00 Virtus Verona-Vis Pesaro

Ore 17:30 Arzignano-Modena

Ore 17:30 Fermana-Imolese

Ore 17:30 Piacenza-Vicenza

CLASSIFICA SEIRIE C

Padova 22

Vicenza 18

Reggio Audace, Sudtirol 16

Sambenedettese 15

Piacenza, Carpi 14

Ravenna 13

Cesena, V Verona, Triestina 10

Fano, Modena, Ferlapisalò 9

V Pesaro, Fermana 8

Gubbio, Rimini 6

Arzignano 4

Imolese 2

GIRONE C

Ore 15:00 Catania-Picerno

Ore 15:00 Potenza-Teramo

Ore 15:00 Rende-Cavese

Ore 15:00 Virtus Francavilla-Vibonese

Ore 17:30 Bari-Ternana

Ore 17:30 Casertana-Sicula Leonzio

Ore 17:30 Paganese-Avellino

Ore 17:30 Rieti-Monopoli

Ore 17:30 Viterbese-Bisceglie

CLASSIFICA SERIE C

Reggina, Ternana 19

Potenza 17

Catanzaro, Monopoli 16

Bari 14

Paganese, Casertana, Catania 12

Vibonese, Viterbese 11

Avellino 10

Teramo, Picerno, V Francavilla, Bisceglie 9

Cavese 8

Sicula Leonzio 5

Rieti, Rende 2



