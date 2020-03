Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score delle partite del girone C

Si accende una nuova giornata per i risultati della Serie C: il terzo campionato italiano infatti torna in campo in questa domenica 8 marzo 2020 ma ancora una volta a ranghi ristretti. Già a inizio settimana infatti la lega ha ufficializzato il rinvio anche per questo fine settimana delle partite dei gironi A e B, ovvero quei gruppi che vedono club delle regioni, ancora colpite dall’emergenza Coronavirus, fissando però nel contempo già le date di recupero di questi incontri. Di fatto quindi sarà un programma ben ristretto per questa domenica dunque, dove assisteremo solo agli incontri del Girone C, fissati per la 30^ giornata di campionato: vediamo quali sono. Ricordando agli appassionati l’anticipo vissuto solo ieri tra Vibonese e Paganese, ecco che calendario alla mano, in questa domenica 8 marzo si comincerò già alla grande alle ore 15.00 con la sfida tra Bisceglie e Catania. Alla stessa ora avranno anche luogo gli incontri Avellino-Ternana, Monopoli-Casertana e Picerno-Reggina, mentre dovremo attendere solo le ore 17.30 per le ultime sfide del turno. Nel tardo pomeriggio sarà la volta della bollente sfida tra Sicula Leonzio e Rende, che vede i bianconeri in ottima forma dopo anche il successo rimediato contro il Rieti. Sempre alle ore 17.30 cominceranno poi gli incontri del girone C tra Teramo e Virtus Francavilla oltre che Viterbese-Rieti.

RISULTATI SERIE C: LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

Alla vigilia di questa domenica tutta riservata ai risultati della Serie C, certo non possiamo ora non dare un occhio anche a quando sta accadendo nella classifica del girone C, l’unico per ora a continuare a dare spettacolo per il terzo campionato italiano. Ecco che allora alla vigilia delle sfide per la 30^ giornata dobbiamo ancora segnalare la fuga della Reggina, sempre leader della graduatoria, sia pure con 66 punti: gli amaranto solo pochi giorni fa hanno incassato appena il terzo KO della stagione con il Monopoli e benché i rivali ora si fanno più vicini, pure rimangono i favoriti alla promozione. Primo rivale però sono i galletti, secondi con 59 punti e pure sempre nel mirino dello stesso Monopoli, a podio con 57 punti. Sono distacchi ravvicinati con Potenza e Ternana, ma dietro alla formazione umbra è gap più che importante con gli altri club della top eight come Catania, Catanzaro, Teramo, Viterbese e Vibonese. E’ poi aspra lotta proprio per entrare nel prossimo tabellone dei play off, con parecchi club riuniti in pochi punti: non meno infuocata la battaglia per la salvezza, dove però Rende, Rieti e Bisceglie ormai disperano del miracolo.

RISULTATI SERIE C

Ore 15:00 Bisceglie-Catania

Ore 15:00Monopoli-Casertana

Ore 15:00 Picerno-Reggina

Ore 15:00 Avellino-Ternana

Ore 17:30 Sicula Leonzio-Rende

Ore 17:30 Teramo-Virtus Francavilla

Ore 17:30 Viterbese-Rieti

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 60

Bari 54

Monopoli 51

Potenza 49

Ternana 48

Potenza 46

Catanzaro 42

Teramo, Catania 40

Viterbese 38

Virtus Francavilla 37

Cavese 36

Vibonese 35

Paganese, Avellino 34

Casertana 32

Picerno 26

Sicula Leonzio 20

Bisceglie 19

Rende 18

Rieti (-5) 12



