Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score delle partite del girone C

Riflettori puntati oggi, mercoledì 26 febbraio 2020 sui risultati della Serie C per la 28^ giornata del campionato regolare, sia pure in formato decisamente ridotto. Come è noto da alcuni giorni, in seguito all’emergenza coronavirus (su cui ci si è già espressi in maniera piò che ampia), la lega pro, insieme seguito anche alle ordinanze di regioni e governo italiano di chiudere gli stadi nelle zone più a rischio, ha deciso di rinviare a data da destinarsi gli incontri che già oggi avrebbero dovuto svolgersi per i gironi A e B, che contengono club territorialmente a rischio, permettendo di fatto di giocare solo nelle regioni del sud. Ecco dunque che in quello che doveva essere un affollatissimo turno infrasettimanale del terzo campionato italiano, saranno in realtà solo i match del girone C a farci compagnia oggi, con un programma comunque più che interessante. Andiamo quindi a vedere subito che cosa ci riserverà questo turno.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: LE SFIDE DEL GIRONE

Come detto prima, saranno solo i match del girone C gli unici protagonisti in campo in questo turno infrasettimanale per i risultati della Serie C: di fatto saranno quindi appena dieci gli incontri che ci faranno compagnia oggi e non sono stati previsti anticipi o posticipi. Ecco che allora da calendario si comincerà già alle ore 15.00 con la sfida tra Sicula Leonzio e Casertana: alla stessa ora sarà però la volta anche di Piceno-Catania e Avellino-Paganese, a cui la squadra irpina approda dopo il sofferto successo ottenuto contro il Rende solo pochi giorni fa. Alle ore 16.30 sarà poi la volta dell’incontro tra Vibonese e Virtus Francavilla, mentre si attenderanno le ore 18.30 perchè abbiano inizio gli incontri della 28^ giornata Teramo-Potenza e Cavese-Rende. Ultimo appuntamento della giornata sarà alle ore 20.45 con la sfida tra Catanzaro e Reggina, dove la capolista amaranto vorrà certo ottenere altri punti di peso: alla stessa ora avranno luogo però anche Monopoli-Rieti e Ternana-Bari, match da non perdersi.

RISULTATI SERIE C

GIRONE C

Ore 15:00 Avellino-Paganese

Ore 15:00 Picerno-Catania

Ore 15:00 Sicula Leonzio-Casertana

Ore 16:30 Vibonese- Virtus Francavilla

Ore 18:30 Bisceglie-Viterbese

Ore 18:30 Cavese-Rende

Ore 18:30 Teramo-Potenza

Ore 20:45 Catanzaro-Reggina

Ore 20:45 Monopoli-Rieti

Ore 20:45 Ternana-Bari

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 60

Bari 54

Monopoli 51

Ternana 48

Potenza 46

Catanzaro 42

Teramo 40

Virtus Francavilla, Catania 37

Viterbese 35

Paganese 34

Cavese 33

Vibonese 32

Casertana, Avellino 31

Picerno 26

Sicula Leonzio, Bisceglie 19

Rende 17

Rieti (-5) 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA