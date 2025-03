RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Si comincia a giocare per i risultati Serie C, il turno infrasettimanale è davvero dietro l’angolo e allora, visto che stasera è impegnato solo il girone B con tutto il suo programma della 31^ giornata, possiamo notare come la corsa ai playoff sia ancora tutta da definire. La Ternana è già aritmeticamente qualificata, e almeno Torres, Pescara, Vis Pesaro e Arezzo sono certe del posto; potrebbero rischiare qualcosa Pineto e Pianese che però si sono messe in una posizione molto solida, non così il Rimini che è stato penalizzato di 2 punti e dunque ne conserva solo 4 su Carpi e Pontedera, in questo momento le prime delle escluse.

DIRETTA/ Perugia Torres (risultato 0-0) video streaming tv: in campo al Renato Curi! (11 marzo 2025)

Per il resto, decimo posto per il Gubbio solo a +1; in corsa però anche il terzetto Perugia-Campobasso-Ascoli. Dunque, potremmo riassumere dicendo che ci sono sei squadre che si giocano le ultime due posizioni, mentre per la qualificazione immediata alla fase nazionale abbiamo il Pescara che si deve guardare dal possibile ritorno di Vis Pesaro e Arezzo, partendo però da una buona base, mentre Ternana e Torres ormai ci sono. Staremo allora a vedere se le partite di questa sera cambieranno drasticamente lo scenario, noi finalmente possiamo metterci comodi perché per i risultati Serie C del turno infrasettimanale i match prendono il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Legnago Salus Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: la partita comincia! (11 marzo 2025)

INIZIA L’INFRASETTIMANALE!

Eccoci all’infrasettimanale per i risultati Serie C: martedì 11 marzo è il giorno in cui prende il via la 31^ giornata del campionato di terza divisione, ormai sempre più lanciato verso la conclusione almeno della stagione regolare. Come sempre ci sono tanti argomenti di cui parlare: l’ultimo fine settimana ci ha regalato risultati a sorpresa o anche solo conferme dello scenario attuale, ad esempio parlando delle lotte per la promozione abbiamo visto come il Padova abbia guadagnato due punti al Vicenza (che si è salvato all’ultimo, peraltro, evitando la sconfitta) mentre al contrario nel girone C l’Avellino si è rifatto sotto accorciando sull’Audace Cerignola.

DIRETTA/ Arezzo Carpi (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (11 marzo 2025)

Oggi però i risultati Serie C propongono solo il girone B, il cui intero programma si sviluppa tra le ore 18:30 e le ore 20:45 con le sue dieci partite: qui hanno vinto sia l’Entella che la Ternana e quindi i liguri hanno confermato i loro quattro punti di vantaggio (le fere sono penalizzate, ricordiamo), si è invece staccata la Torres che forse ha detto addio ai sogni di gloria, la distanza è recuperabile ma le prime due della classe stanno viaggiando a pieno regime, adesso i sardi devono anche guardarsi dal possibile ritorno del Pescara, che sembra aver superato la crisi e punta il terzo posto. Staremo a vedere quello che ci diranno i campi tra poche ore…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI IL GIRONE B

Si gioca allora tra poco per questi risultati Serie C che infiammano il turno infrasettimanale: bellissima la corsa per la promozione ma molto intensa e intrigante anche quella per evitare la retrocessione, qui l’ultimo turno ha formato un terzetto in fondo alla classifica con Legnago Salus, Sestri Levante e Milan Futuro che vogliono quantomeno raggiungere il playout, oggi però sono tutte in trasferta e affrontano partite tutt’altro che abbordabili, c’è dunque il rischio che si sta davanti in classifica allunghi ulteriormente e in prima battuta stiamo parlando di Lucchese e Spal che, anche a causa della penalizzazione, non sono vicinissime alla salvezza immediata.

In particolar modo pagano dazio i rossoneri, che hanno subito un –6 di recente e hanno visto la loro situazione stravolta; la Lucchese gioca al Porta Elisa ma ospita la capolista Entella, con il rischio più che concreto di peggiorare ulteriormente uno scenario già molto in bilico nei prossimi mesi. Per il resto, occhio anche a un Perugia tutt’altro che tranquillo, che non è riuscito a battere nemmeno il Milan Futuro: per il Grifone un campionato di sofferenza totalmente diverso da quello immaginato, nella 31^ giornata il Renato Curi apre le porte alla Torres e dunque le acque potrebbero addirittura farsi più torbide.

RISULTATI SERIE C: 31^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 18:30 Arezzo Carpi

Ore 18:30 Legnago Salus Rimini

Ore 18:30 Perugia Torres

Ore 18:30 Pianese Spal

Ore 18:30 Pineto Milan Futuro

Ore 18:30 Pontedera Pescara

Ore 20:45 Campobasso Ascoli

Ore 20:45 Lucchese Entella

Ore 20:45 Ternana Sestri Levante

Ore 20:45 Vis Pesaro Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Entella 67

Ternana (-2) 63

Torres 57

Pescara 54

Vis Pesaro 50

Arezzo 49

Pineto 45

Pianese 44

Rimini (-2) 40

Gubbio 37

Carpi, Pontedera 36

Perugia, Campobasso, Ascoli 33

Lucchese (-6), Spal (-3) 25

Legnago Salus, Sestri Levante, Milan Futuro 23