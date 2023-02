RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: che bagarre nel girone A! Live score

RISULTATI SERIE C: LA BAGARRE

Grande bagarre nel girone A, e allora i risultati di Serie C di oggi potrebbero aiutare a districarla almeno un po’. Sei squadre in 4 punti: Pro Sesto e Feralpisalò al comando con 47, Pordenone staccato di una lunghezza, poi un altro punto più sotto il Lecco che si trova a sua volta a +1 sul Vicenza, infine ecco la Pro Patria a 4 lunghezze dal duo di testa. Una situazione incredibile: le prime due della classe viaggiano a 1,74 punti di media e questo naturalmente contribuisce ad accorciare sensibilmente la classifica.

Risultati Serie C, classifiche e gol/ Impresa Viterbese: primo ko per il Catanzaro!

La prima squadra staccata è il Renate; intanto però i nerazzurri sono già la terza forza del girone A, e poi comunque si trovano a 9 punti dal primo posto, dunque virtualmente in tre giornate potrebbero raggiungere la vetta e giocarsi allo stesso modo la promozione diretta. Sarà davvero complesso scoprire chi alla fine riuscirà a restare in corsa per questo obiettivo; per lo spettacolo la cosa più bella sarebbe un’ultima giornata che con i risultati di Serie C ci presenti uno scenario di questo tipo, certamente però per la salute dei tifosi non sarebbe il massimo… ad ogni modo, vedremo se tra oggi e domani cambierà qualcosa in tal senso. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: FeralpiSalò capolista con la Pro Sesto!

OGGI IL GIRONE A!

Nuovo capitolo dedicato ai risultati di Serie C: le partite che si giocano sabato 18 febbraio fanno riferimento alla 28^ giornata e contemplano il girone A. Sono otto i match cui assisteremo: tre di questi inizieranno alle ore 14:30 e gli altri cinque prenderanno il via alle ore 17:30, la nona di ritorno si concluderà poi, per quanto riguarda il calendario del girone A, con due match la domenica. Siamo intorno ai due terzi del campionato: non è decisamente presto per fare bilanci anche se la corsa alla promozione diretta resta al momento un rebus davvero inestricabile.

Gli ultimi risultati di Serie C hanno portato la Feralpisalò ad agganciare la Pro Sesto al primo posto della classifica, ma la situazione è davvero ingarbugliata: oggi i Leoni del Garda hanno comunque una bella occasione perché giocano sul campo di una SG City Nova in zona playout, la Pro Sesto rischia certamente di più andando in trasferta a Novara e allora attenzione a chi potrebbe approfittarne, vale a dire il Pordenone – a Trento, impegno non semplice – e il Lecco, che però giocherà domani sul campo della Juventus U23.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Bene Taranto e Virtus Francavilla, pari Foggia

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Sicuramente i risultati di Serie C che riguardano il girone A sono interessanti per la corsa alla promozione diretta: le prime sei della classifica sono racchiuse in 4 punti e non si riesce davvero a capire come potrebbe terminare questa stagione regolare, vale a dire quale squadra alla fine si prenderà la promozione diretta lasciando le altre ai playoff, tra qualificazione diretta alla fase nazionale e primi turni da disputare.

Anche in coda comunque non è semplice intuire la conclusione del girone A: fino a questo momento i risultati di Serie C ci dicono che Triestina e Piacenza sembrano essere le uniche due squadre coinvolte nel dover evitare la retrocessione immediata, ma poi anche due presunte corazzate (o comunque big) come Pro Vercelli e Padova si trovano a soli 4 punti sulla zona playout, ma al tempo stesso anche a -2 dalla possibilità di giocare i playoff. Insomma: lo scenario è quello di sempre, ma adesso ci stiamo davvero avvicinando alla chiusura della regular season e sarebbe davvero il tempo per tirare qualche somma…

RISULTATI SERIE C: 28^ GIORNATA

Ore 14:30 Novara Pro Sesto

Ore 14:30 Renate Piacenza

Ore 14:30 Trento Pordenone

Ore 17:30 Arzignano Albinoleffe

Ore 17:30 Padova Triestina

Ore 17:30 Pro Patria Pergolettese

Ore 17:30 Pro Vercelli Virtus Verona

Ore 17:30 SG City Nova Feralpisalò

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Sesto, Feralpisalò 47

Pordenone 46

Lecco 45

Vicenza 44

Pro Patria 43

Renate 39

Arzignano, Juventus U23 38

Novara 37

Pro Vercelli, Padova 35

Albinoleffe, Trento 34

Virtus Verona 32

SG City Nova, Mantova 31

Pergolettese 30

Piacenza 24

Triestina 22











© RIPRODUZIONE RISERVATA