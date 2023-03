Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone A (30^ giornata)

RISULTATI SERIE C: I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie C hanno una coda anche lunedì 6 marzo: sono infatti due i posticipi che vanno in scena per la 30^ giornata, ed entrambi riguardano il girone A. Nello specifico, alle ore 17:00 si gioca Juventus U23 Albinoleffe mentre alle ore 20:30, orario tradizionale del Monday Night in terza divisione, ci sarà Pro Vercelli Vicenza; due partite che sostanzialmente ammiccano alla zona playoff, perché in campo troviamo quattro squadre che in passato sono state abituate a giocare la post season e ora ci vogliono tornare, pur partendo da situazioni diverse.

Diciamo subito che i due posticipi che formano il quadro dei risultati di Serie C si sono resi necessari perché giovedì Juventus U23 e Vicenza hanno disputato l’andata della finale di Coppa Italia – per conoscere la vincitrice del trofeo dovremo aspettare metà aprile; ora siamo curiosi di scoprire cosa succederà sui due campi, le partite in programma sono certamente interessanti e potrebbero dare una nuova conformazione alla classifica del girone A, che tra i tre nei risultati di Serie C è certamente quello più aperto e imprevedibile.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel contesto dei risultati di Serie C si torna dunque in campo tra poco. La Pro Vercelli è la squadra che tra tutte deve stare più attenta: si trova esattamente a metà strada tra la possibilità di giocare i playoff e il rischio di dover fare fronte al playout per non retrocedere, questo per i bianchi piemontesi è un campionato nel quale la squadra ha sempre faticato a trovare ritmo e per di più questa sera affronta un’avversaria agguerrita e che almeno sulla carta si gioca ancora la promozione diretta. Il Vicenza è una delle squadre che nel girone A di Serie C ha occupato la prima posizione in classifica, prima dell’ennesimo rimescolamento che nella 30^ giornata ci aveva introdotto ad un terzetto al comando.

Il LaneRossi è entrato nel turno con 4 punti da recuperare, ma davanti ha appunto quattro rivali (anche il Pordenone) e poi ci sono i club che spingono da sotto, perché abbiamo detto più volte che la classifica di questo raggruppamento è davvero pazza. Si tratta allora di capire cosa cambierà, anche per una Juventus U23 che vincendo la Coppa Italia Serie C non avrebbe più il problema di dover entrare nelle prime 10, ma lo saprà soltanto più avanti e dunque non può permettersi passi falsi…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 30^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:00 Juventus U23 Albinoleffe

Ore 20:30 Pro Vercelli Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Sesto, Feralpisalò, Lecco 51

Pordenone 50

Vicenza 47

Renate 45

Pro Patria 43

Arzignano 41

Padova 39

Virtus Verona, Juventus U23 38

Novara, Trento 37

Pro Vercelli 36

SG City Nova, Albinoleffe, Pergolettese 34

Mantova 32

Triestina 26

Piacenza 24











