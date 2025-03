RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Uno dei temi che gli imminenti risultati Serie C ci possono offrire questa sera è quello legato al rendimento dell’Atalanta U23, ospite di una Pro Vercelli in grande difficoltà e oggi nella zona playout della classifica. Anche la Dea però sta vivendo un momento di flessione, che si sta rivelando lunghissimo: lo scorso 20 dicembre, battendo l’Alcione Milano per la seconda vittoria in fila e la quarta in cinque partite, l’Atalanta U23 cementava il suo quarto posto ma da quel momento, incredibilmente, non è più riuscita a vincere se non 3-1 contro la Triestina, il 18 gennaio. Il bilancio dalla 21^ giornata parla chiaro: una vittoria, quattro pareggi e ben cinque sconfitte, di cui addirittura quattro consecutive tra fine gennaio e metà febbraio.

DIRETTA/ Renate Padova (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie C, 13 marzo 2025)

Oggi, a causa di questo rendimento negativo, l’Atalanta U23 si trova ottava in classifica e rischia anche di non giocare i playoff: da qui al termine della stagione regolare deve giocare contro Feralpisalò e Lecco in trasferta, e aver sprecato la vittoria contro il Vicenza può essere stato determinante. Nel girone di ritorno abbiamo 10 punti in 11 giornate: è un passo da playout senza mezzi termini. Arriverà il riscatto contro una Pro Vercelli in netta difficoltà? Scopriamolo insieme: mettiamoci comodi, per i risultati Serie C si torna a giocare per la 31^ giornata del girone A! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Pro Vercelli Atalanta U23/ Streaming video tv: scontro playoff-playout (Serie C gir A, 13 marzo 2025)

ECCO IL GIRONE A!

Siamo arrivati alla conclusione del turno infrasettimanale, con i risultati Serie C dunque andiamo alla scoperta dell’esito di queste ultime dieci partite della 31^ giornata che riguardano l’intero programma del girone A che, essendo stato integralmente protagonista dell’ultima domenica, giustamente torna in campo giovedì 13 marzo con le sue partite che sono sempre ricche di spunti, sia per la corsa alla promozione diretta – che riguarda ormai solo due squadre – che per quella ai playoff, ancora del tutto imbrigliata e con tanti scenari possibili, e naturalmente quella per evitare la retrocessione, forse in via di definizione anche se tanto si potrebbe ancora dire in merito.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Avellino in 4k, Audace rischia! Diretta gol live score girone C (12 marzo)

Se nei risultati Serie C di questa sera (si comincia alle ore 18:30) volessimo individuare un big match diremmo che si tratta di Virtus Verona Trento: i veneti sono saliti addirittura in quarta posizione nella classifica e dunque oggi sarebbero qualificati alla fase nazionale dei playoff, ma questo è anche l’obiettivo del Trento che, nonostante un calo nelle ultime settimane, rimane al quinto posto a -2 dalla stessa Virtus Verona, in compagnia dell’Albinoleffe che non ha una partita scontatissima sul campo della Triestina, che ha un -5 di penalizzazione e deve uscire dalla zona playout. È solo uno dei tanti spunti che ci accompagnano attraverso i risultati Serie C per il girone A, ora proviamo a valutarne altri.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PADOVA PER CHIUDERE

Ovviamente l’argomento più intrigante nei risultati Serie C riguarda la lotta per la promozione: domenica il Padova, che incredibilmente si era fatto recuperare quasi tutto il vantaggio dal Vicenza, è tornato a +5 sul LaneRossi grazie alla netta vittoria contro l’Albinoleffe, il Vicenza si può dire si sia salvato a Caravaggio perché, sotto di due gol contro l’Atalanta U23, ha trovato la forza per pareggiare in pieno recupero e non affondare del tutto, ma questi punti persi rischiano di pesare tantissimo soprattutto perché arrivati in un momento nel quale l’inerzia era totalmente a suo favore, dunque la risposta questa sera dovrà essere data nella partita casalinga contro il Novara.

Il Padova invece va a Meda, ospite di un Renate che in questo momento non sarebbe qualificato per i playoff: partita tutt’altro che scontata per la capolista del girone A, che sa bene di non aver ancora chiuso i conti e di dover sudare per raggiungere finalmente lo striscione del traguardo. Alle spalle delle due venete c’è il vuoto: la Feralpisalò è a -11 dal Vicenza ma anche +12 sulla coppia che occupa il quinto posto, di fatto la sua terza posizione in classifica non dovrebbe essere in discussione e dunque sarà fase nazionale dei playoff immediata per i Leoni del Garda, che poi daranno fastidio a parecchie rivali per la terza promozione in Serie B.

RISULTATI SERIE C: 31^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Feralpisalò Union Clodiense 0-0

Ore 18:30 Giana Erminio Caldiero Terme 0-0

Ore 18:30 Pergolettese Lumezzane 0-0

Ore 18:30 Pro Patria Arzignano 0-0

Ore 18:30 Renate Padova 0-0

Ore 18:30 Virtus Verona Trento 0-0

Ore 20:45 Albinoleffe Triestina

Ore 20:45 Alcione Milano Lecco

Ore 20:45 Pro Vercelli Atalanta U23

Ore 20:45 Vicenza Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 72

Vicenza 67

Feralpisalò 56

Virtus Verona 46

Trento, Albinoleffe 44

Giana Erminio 43

Atalanta U23, Novara (-2) 42

Alcione Milano, Renate 41

Lumezzane, Arzignano 38

Pergolettese 36

Lecco 34

Pro Vercelli 31

Triestina (-5) 30

Pro Patria 23

Caldiero Terme 22

Union Clodiense 18