RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Finalmente i risultati Serie C possono cominciare: c’è grande attesa per scoprire se il Padova completerà la sua cavalcata prendendosi la promozione diretta o se invece il Vicenza sarà in grado di fare lo scherzetto proprio in dirittura d’arrivo. Per quanto riguarda il Padova, l’ultima volta in cadetteria risale al 2018-2019 ed era stata una retrocessione immediata: dunque la promozione più recente dalla Serie C è quella della stagione precedente, quando i biancoscudati erano allenati da Pierpaolo Bisoli e, anche grazie a 13 gol di Alessandro Capello, avevano vinto il girone B con 8 punti di vantaggio sul Sudtirol e 10 su Sambenedettese e Reggiana.

DIRETTA/ Union Clodiense Caldiero Terme (risultato 0-1) video streaming: inizia la ripresa (25 aprile 2025)

La curiosità? Era presente anche il Vicenza che però, penalizzato di 3 punti, si era classificato ultimo dopo l‘esclusione del Modena: condannato alla Serie D, era rimasto in terza divisione acquistando il titolo sportivo dal Bassano. Oggi entrambe si giocano la Serie B diretta ma solo una potrà festeggiare, mentre l’altra la ritroveremo al secondo turno della fase nazionale dei playoff: tocca metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi perché ci siamo davvero, finalmente per i risultati Serie C il girone A sta per arrivare alla sua conclusione! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Triestina Novara (risultato 0-0) video streaming: in campo, si gioca! (Serie C, 25 aprile 2025)

SI CONCLUDE IL GIRONE A!

Ecco la conclusione del girone A per i risultati Serie C: è venerdì 25 aprile 2025 e alle ore 16:30, garantendo ancora una volta la contemporaneità tra tutte le 10 partite, va in scena la 38^ giornata di questo raggruppamento che dunque sancirà i suoi ultimi verdetti, detto che alcuni sono già arrivati come ad esempio la retrocessione dell’Union Clodiense, che ospiterà il Caldiero Terme con il suo destino già segnato e così offre una bella occasione ai gialloverdi, che possono ancora rischiare di retrocedere direttamente per la distanza con la squadra che affronterebbe nel playout, e che va ancora definita tra Pergolettese, Pro Vercelli, Triestina e Pro Patria.

Risultati Serie C, classifica e gol/ Gubbio e Pontedera ai playoff, Ascoli salvo! (girone B, 23 aprile 2025)

Questo uno degli spunti più interessanti, per i playoff invece ci siamo quasi: senza la penalizzazione il Novara avrebbe chiuso tutto il quadro con un turno di anticipo, in questo modo invece concede un’occasione all’Arzignano che ospita una Feralpisalò già certa – da tempo – del terzo posto e dunque già concentrata sui playoff, i piemontesi invece sono a Trieste contro una squadra che si può ancora salvare senza spareggio ma al Novara basta un punto avendo la doppia sfida diretta con l’Arzignano a favore, vedremo se nei risultati Serie C arriverà un ribaltone in tal senso o se invece la classifica del girone A sarà confermata anche dopo le dieci partite del venerdì.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: ULTIMO OSTACOLO PER IL PADOVA

Ovviamente il grande tema dei risultati Serie C per il girone A è la promozione: il Padova ha visto ancora una volta le streghe quando è stato rimontato e sorpassato dal Vicenza, ha sprecato un enorme vantaggio ma nel momento più difficile ha saputo fare quadrato e tornare in testa, dovendo naturalmente ringraziare la Virtus Verona che, battendo il Vicenza, ha fermato la corsa del LaneRossi che pareva inarrestabile. Adesso la capolista va a Lumezzane, contro una squadra in totale tranquillità: già salva ma anche senza la possibilità di qualificarsi per i playoff, dunque dovrebbe essere una partita abbordabile.

Non così quella del Vicenza, che è in trasferta contro il Trento: i gialloneri sono già ai playoff ma possono ancora sperare di prendersi la quinta posizione così da saltare il primo turno, o comunque migliorare la loro classifica così da avere almeno l’esordio nella post season con il fattore campo a disposizione, il che come noto significherebbe avere la possibilità di pareggiare. Staremo a vedere, tra poco avremo finalmente il quadro completo dei risultati Serie C e potremo davvero stabilire come si chiuderà questo appassionante girone A che ci ha tenuto compagnia per parecchi mesi, e che poi aprirà a playoff e playout per la seconda parte di questa annata.

RISULTATI SERIE C: 38^ GIORNATA GIRONE A

Ore 16:30 Alcione Milano Giana Erminio 1-2

Ore 16:30 Arzignano Feralpisalò 0-0

Ore 16:30 Lecco Atalanta U23 0-0

Ore 16:30 Lumezzane Padova 0-0

Ore 16:30 Pergolettese Pro Patria 2-1

Ore 16:30 Pro Vercelli Renate 0-1

Ore 16:30 Trento Vicenza 1-1

Ore 16:30 Triestina Novara 5-0

Ore 16:30 Union Clodiense Caldiero Terme 0-1

Ore 16:30 Virtus Verona Albinoleffe 0-0

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GIRONE A