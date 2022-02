Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone A, 5 febbraio

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI!

I risultati Serie C torneranno protagonisti già oggi, sabato 5 febbraio 2022: archiviato appena giovedì sera con gli ultimi due posticipi il turno infrasettimanale di recupero, eccoci oggi ad aprire la venticinquesima giornata, che sarà di fatto la numero 24 visto che poi ci sarà un altro turno da recuperare per intero nelle prossime settimane, in un febbraio reso durissimo da ben tre turni infrasettimanali per la Serie C 2021-2022.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Girone C: Avellino di nuovo secondo, cade il Foggia!

Protagonista per primo sarà il girone A, che infatti nell’infrasettimanale aveva giocato di martedì e di conseguenza animerà il sabato, lasciando logicamente la domenica agli altri due gruppi. I risultati Serie C ci offriranno dunque oggi le partite del girone A: alle ore 14.30 prenderanno il via Fiorenzuola Padova, Giana Erminio Juventus U23, Legnago Salus Piacenza, Mantova Trento, Pergolettese Seregno, Pro Patria Lecco, Pro Vercelli Virtus Verona, Renate Sudtirol e Triestina Pro Sesto, mentre alle ore 16.30 ci sarà il posticipo FeralpiSalò AlbinoLeffe.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Reti bianche al Mapei Stadium. Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

Mettiamo sotto i riflettori per i risultati Serie C la capolista del girone A, cioè naturalmente il Sudtirol, che si gode il primato in classifica pur avendo giocato una partita in meno rispetto alle inseguitrici, cioè quella che gli altoatesini dovranno recuperare contro la Virtus Verona. Il margine di cinque punti sul Padova potrebbe dunque salire ulteriormente e non rende facile l’inseguimento da parte dei veneti, forse unica vera rivale contando che poi con il Renate si arriva già a dieci lunghezze pur con una partita giocata in più.

Dobbiamo sottolineare ancora una volta che la forza del Sudtirol sta soprattutto in una difesa formidabile, che ha subito solamente cinque gol in ventidue partite giocate, un dato che mette il Sudtirol ai vertici in tutto il calcio europeo e fra tutte le categorie. Anche martedì agli altoatesini è bastato segnare un gol per sconfiggere l’AlbinoLeffe e continuare la propria fuga: oggi attenzione alla sfida sul campo del Renate, potrebbe essere una delle ultime occasioni di riavvicinarsi per le inseguitrici…

Risultati Serie C, classifica/ Girone A: Sudtirol di misura, frena il Renate!

RISULTATI SERIE C, 25^ GIORNATA

Ore 14.30

Fiorenzuola Padova

Giana Erminio Juventus U23

Legnago Salus Piacenza

Mantova Trento

Pergolettese Seregno

Pro Patria Lecco

Pro Vercelli Virtus Verona

Renate Sudtirol

Triestina Pro Sesto

Ore 16.30

FeralpiSalò AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol* 56

Padova 51

Renate 46

Feralpisalò 45

Triestina 34

Juventus U23 32

Lecco 31

Pro Vercelli 30

Piacenza 29

Trento 27

Albinoleffe, Virtus Verona* 26

Pergolettese (-1), Fiorenzuola, Mantova 25

Seregno 24

Pro Patria 23

Giana Erminio, Legnago Salus 19

Pro Sesto 17

* Una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA