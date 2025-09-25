Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score delle dieci partite del girone A che si giocano giovedì 25 settembre per la sesta giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Si giocano finalmente le partite del giovedì, per il girone A nel quadro dei risultati Serie C: in più di un’occasione abbiamo già ripetuto con l’Union Brescia ha poco a che vedere con la vecchia società fallita qualche mese fa, se non fosse per il fatto di giocare al Rigamonti; questa sarebbe la Ferapisalò ma, portando il nome della città delle rondinelle che furono, inevitabilmente l’associazione nasce spontanea e allora noi possiamo andare a ricordare quale sia stata l’ultima volta in cui il Brescia aveva giocato un campionato di Serie C, timbrando la promozione in cadetteria e rimanendo tanto tempo nei principali due campionati.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Si gioca a Marassi! Diretta gol live score sedicesimi (oggi 25 settembre 2025)

Ebbene, parliamo addirittura della stagione 1984-1985: da quel momento il vecchio Brescia ha giocato 40 stagioni consecutive tra Serie A e Serie B prima della sparizione. L’allenatore quell’anno era Antonio Pasinato; la squadra aveva vinto il girone A della Serie C1 con tre punti di vantaggio sul Vicenza, in un duello che si ripropone oggi, e il Piacenza, forte dei 16 gol di Tullio Gritti che in Serie A avrebbe giocato anche con Torino e Verona. Come detto questo Brescia timbrerebbe una promozione non immediatamente associabile a quella, ma la piazza mantiene intatto il suo entusiasmo: ora parola ai campi, per i risultati Serie C si inizia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifica/ Colpo esterno del Crotone! Diretta gol live score (oggi 24 settembre 2025)

TUTTO IL GIRONE A!

Tutto il girone A ci attende nei risultati Serie C di giovedì 25 settembre 2025: terza e ultima puntata, possiamo realmente dire così, in compagnia della sesta giornata con questo raggruppamento che, essendo stato impegnato integralmente la scorsa domenica, giustamente torna protagonista nella terza giornata.

Gli orari sono sempre le ore 18:30 e le 20:45, come del resto da prassi dei turni infrasettimanali; la situazione di classifica naturalmente rimane in divenire, ma se non altro almeno nelle prime posizioni ci sono poche sorprese, nel senso che le tre squadre in fuga – per quanto relativa – sono proprio le favorite.

DIRETTA/ Juventus U23 Torres (risultato finale 2-1): la decide Pedro Felipe! (23 settembre 2025)

Sapevamo che il Vicenza, che aveva già sfiorato la promozione lo scorso anno, e l’Union Brescia fondato dalla vecchia Feralpisalò avrebbero potuto fare corsa di testa; si è ora inserito anche il Lecco, che cerca di tornare grande protagonista dopo una stagione che è stata particolarmente complicata.

In fondo, tristemente, una Triestina che però non molla nei risultati Serie C: gli alabardati senza la penalizzazione sarebbero al sesto posto in classifica, invece con il pesantissimo -20 sul groppone si trovano a ben 14 punti dalla penultima piazza. Sarà durissima, ma se non altro questa squadra sta mostrando di avere grande orgoglio.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SITUAZIONE INTRIGANTE

Parlando ancora dei risultati Serie C che ci faranno compagnia tra poco, scopriamo uno scenario molto interessante dopo le prime cinque giornate. Tra le sorprese positive possiamo citare la Pergolettese, sia pure sconfitta in casa quattro giorni fa (dall’Inter U23, che sta facendo bene ma si poteva attendere a un buon inizio di annata pur con tutte le domande del caso), ma volendo anche una Pro Vercelli che da tempo non esplorava l’alta classifica e che invece adesso potrebbe sognare, soprattutto arriva alla difficilissima partita contro il Lecco con il vento in poppa per aver vinto, fuori casa, il derby contro il Novara.

Il Vicenza gioca sul campo di una Dolomiti Bellunesi a caccia di punti salvezza, l’Union Brescia ospita proprio il Novara: queste le prime della classe. In coda invece troviamo, a parte la Triestina di cui abbiamo già parlato, Pro Patria e Ospitaletto: per i tigrotti una bella occasione in casa contro un Albinoleffe che appare diverso rispetto a quello scintillante della passata stagione, invece gli arancioni cercano punti sul campo del Renate, in un impegno molto complicato. Questo e altro ancora naturalmente nel quadro dei giovedì per i risultati Serie C, noi possiamo solo aspettare che tutte le partite prendano il via…

RISULTATI SERIE C: 6^ GIORNATA

Ore 18:30 Arzignano Alcione Milano 0-0

Ore 18:30 Cittadella Lumezzane 0-0

Ore 18:30 Giana Erminio Virtus Verona 0-0

Ore 18:30 Pro Patria Albinoleffe 0-0

Ore 18:30 Renate Ospitaletto 0-0

Ore 18:30 Trento Pergolettese 0-0

Ore 20:45 Dolomiti Bellunesi Vicenza

Ore 20:45 Inter U23 Triestina

Ore 20:45 Pro Vercelli Lecco

Ore 20:45 Union Brescia Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Vicenza, Lecco 13

Union Brescia 12

Pergolettese, Pro Vercelli 9

Inter U23, Renate, Alcione Milano 8

Arzignano 7

Trento, Albinoleffe, Virtus Verona, Giana Erminio 5

Dolomiti Bellunesi, Novara, Cittadella 4

Lumezzane 3

Pro Patria, Ospitaletto 2

Triestina (-20) -12