Risultati Serie C, classifica e diretta gol live score degli anticipi del girone B che aprono la 1^ giornata, oggi venerdì 22 agosto 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: IL GIRONE B APRE IL CAMPIONATO

Cinque anticipi del girone B avranno l’onore di aprire il campionato: oggi, venerdì 22 agosto 2025, torna infatti l’appuntamento con i risultati Serie C, evidentemente con le prime partite del nuovo campionato edizione 2025-2026 e in particolare appunto con il girone B, che in questo primo turno avrà tutte le sue partite collocate fra il venerdì e il sabato.

Siamo ancora in piena estate e allora attenzione all’orario d’inizio di queste cinque partite, che saranno infatti tutte in programma con il fischio d’inizio alle ore 21.15, appunto per ridurre i possibili rischi legati al caldo. Sarà quindi una bella serata, già con tanti spunti legati alle squadre che scenderanno in campo.

Vedremo quindi quali saranno i primi movimenti nella classifica del girone B, in ordine alfabetico citiamo innanzitutto Arezzo Forlì, con i padroni di casa toscani che l’anno scorso erano stati quinti e quindi ottimi protagonisti della stagione. L’Arezzo ospiterà i romagnoli del Forlì, che sono una delle addirittura sei squadre promosse dalla Serie D inserite nel girone B.

In effetti già questa sera i risultati Serie C vedranno protagoniste molte neopromosse che tornano a calcare i campi del calcio professionistico italiano, da questo punto di vista potremmo citare come esempio perfetto Sambenedettese Bra, perché in questa partita sia i marchigiani sia i piemontesi sono saliti in primavera dalla Serie D.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: QUALI SQUADRE GIOCANO STASERA?

Abbiamo dunque già citato due delle cinque partite che ci riguarderanno questa sera per i risultati Serie C e anche una notevole particolarità del girone B, che potremmo definire “quello delle promosse”, ma c’è ancora tanto da dire, ad esempio grazie al big-match Livorno Ternana. I toscani fanno parte delle promosse, ma sicuramente nel caso del Livorno è un ritorno nobile, inoltre il debutto è subito contro la Ternana, che ha sfiorato la promozione in Serie B arrivando sino alla finale playoff persa contro il Pescara.

Per completare la nostra breve analisi sul venerdì dei risultati Serie C restano ancora due anticipi. Perugia Guidonia mette in copertina soprattutto gli umbri, che dovranno fare meglio del modesto dodicesimo posto dello scorso campionato, mentre i laziali sono un’altra delle promosse dalla D, nonché erede della squadra che molti ricorderanno come Monterosi Tuscia. Infine Pineto Vis Pesaro, che sarà curiosamente l’unica partita di oggi tra due squadre che erano in C già l’anno scorso: entrambe avevano fatto bene, si va a caccia di conferme…

RISULTATI SERIE C, 1^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 21.15

Arezzo Forlì

Livorno Ternana

Perugia Guidonia

Pineto Vis Pesaro

Sambenedettese Bra