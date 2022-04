Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (14 aprile)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE B!

I risultati Serie C tornano protagonisti già oggi, giovedì 14 aprile 2022, perché nella settimana di Pasqua la Lega Pro ha scelto un programma particolare, che non contempli partite alla domenica nemmeno al Venerdì Santo. Di conseguenza, due gironi giocheranno sabato e uno anticipa già al giovedì: in particolare, l’apertura spetterà al girone B, le cui dieci partite appunto per questo motivo sono tutte in calendario questa sera.

Andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire che cosa ci riserveranno oggi i risultati Serie C, con le dieci partite del girone B tutte fissate alle ore 21.00: sarà una serata in compagnia di Ancona Matelica Teramo, Cesena Carrarese, Fermana Olbia, Grosseto Lucchese, Gubbio Modena, Imolese Vis Pesaro, Pistoiese Pescara, Pontedera Siena, Reggiana Entella e Viterbese Montevarchi, essendo alla trentasettesima giornata, la posta in palio in classifica è altissima per quasi tutti.

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA AL VERTICE DEL GIRONE B

Sotto i riflettori per i risultati Serie C naturalmente abbiamo la lotta al vertice della classifica del girone B tra Modena e Reggiana, un derby a distanza che sta rendendo bellissimo questo gruppo. I risultati di sabato scorso hanno mantenuto inalterate le distanze con quattro punti di vantaggio per la capolista Modena nei confronti dei cugini della Reggiana, anche se i canarini sono stati un po’ fortunati, grazie al gol su rinvio del portiere Riccardo Gagno che ha deciso al 91’ minuto la partita contro l’Imolese.

Questo episodio ha fatto in modo che il Modena restasse saldamente capolista, con un +4 che garantisce la matematica certezza della promozione già questa sera in caso di vittoria comunque se il Modena dovesse ottenere il medesimo risultato della Reggiana, mantenendo inalterati (o migliorando ulteriormente) i quattro punti di vantaggio che sarebbero incolmabili con una sola partita ancora da giocare. Va detto che per entrambe non saranno partite facili: Gubbio Modena e Reggiana Entella promettono di essere due match imperdibili…

RISULTATI SERIE C, 37^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 21.00

Ancona Matelica Teramo

Cesena Carrarese

Fermana Olbia

Grosseto Lucchese

Gubbio Modena

Imolese Vis Pesaro

Pistoiese Pescara

Pontedera Siena

Reggiana Entella

Viterbese Montevarchi

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 84

Reggiana 80

Cesena 63

Entella 62

Pescara 61

Ancona-Matelica, Gubbio 51

Carrarese, Vis Pesaro 45

Lucchese 44

Pontedera 43

Teramo 42

Montevarchi 41

Siena, Olbia 40

Pistoiese 36

Fermana, Viterbese 35

Imolese 31

Grosseto 30











