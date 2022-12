RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: focus sulla sorpresa, live score

RISULTATI SERIE C: LA SORPRESA

Sicuramente, nel presentare i risultati di Serie C per oggi, dobbiamo soffermarci su una delle sorprese del girone B: si era già detto del Fiorenzuola, ma un punto più sotto, in quinta posizione e insieme all’Entella, troviamo il Pontedera. Squadra che certo non partiva con i favori del pronostico, anche se da anni è impegnata in Serie C e in termini generali ha sempre avuto un passo da playoff; in questo caso però il Pontedera sta viaggiando ad un ritmo che gli consentirebbe di qualificarsi direttamente alla fase nazionale della post season.

E dire che la stagione era iniziata tutt’altro che bene: appena 4 punti in 6 giornate sotto la guida di Pasquale Catalano, che poi è stato esonerato a favore di Max Canzi. Con il nuovo allenatore il Pontedera ha fatto 26 punti in 11 turni: ha immediatamente vinto ad Alessandria, soprattutto ha perso una sola volta (contro la Carrarese) e ha raccolto in totale 8 vittorie sotto la nuova gestione, timbrando successi preziosi contro Fiorenzuola ed Entella. Il match interno contro la Fermana potrebbe rappresentare il quinto successo consecutivo: attenzione al Pontedera di Canzi, sempre più in volo nei risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO IL GIRONE B!

Per i risultati di Serie C si torna a giocare sabato 10 dicembre: è il girone B il protagonista di oggi, siamo arrivati alla 18^ giornata e dunque si può idealmente assegnare il titolo di campione d’inverno. Si comincia alle ore 14:30, con programma quasi equamente diviso in due fasce orarie: cinque le partite nel primo pomeriggio, quattro invece quelle che ci faranno compagnia alle ore 17:30 con Recanatese Entella che andrà in scena domani. Si è giocato lo scorso fine settimana e la situazione nella classifica del girone B rimane molto ingarbugliata, anche se ci sono due squadre che sembrano aver preso il largo.

Si tratta di Reggiana e Gubbio: finalmente i granata sono riusciti a tornare in testa alla classifica confermando, se non altro per il momento, di essere la naturale candidata alla promozione diretta, mentre gli umbri di riffa o di raffa stanno mantenendo un’altissima classifica con grande sorpresa, perché certamente non erano nel roster iniziale delle favorite. Adesso dunque la Reggiana potrebbe laurearsi campione d’inverno con una giornata di anticipo, ma attenzione al possibile ribaltone e a come le inseguitrici potrebbero tornare sotto; poi, ovviamente, con i risultati di Serie C bisognerà parlare anche delle altre posizioni nella classifica del girone B.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ne abbiamo parlato, e dunque per i risultati di Serie C andiamo brevemente ad analizzare la situazione sul fondo della classifica per quanto riguarda il girone B. Il fanalino di coda è il San Donato: la neopromossa è quella che tra tutte le squadre salite dalla Serie D (che hanno un gran bel passo) sta facendo peggio, ma nemmeno i fiorentini si possono considerare spacciati perché con 12 punti si trovano a una sola lunghezza dalle due penultime, che sono Montevarchi e Olbia peraltro impegnate in match difficili, entrambe in trasferta e contro Alessandria e Reggiana (i grigi in realtà sono in crisi e infatti quella contro l’Aquila è una sfida diretta in zona playout).

Poco più sopra troviamo l’Imolese, poi la Recanatese che giocherà domani e ancora la Vis Pesaro, che possiamo considerare una sorta di delusione visto che negli ultimi anni aveva sempre veleggiato in posizioni utili a giocare i playoff o comunque provare a raggiungerli. Vedremo, anche la lotta per entrare almeno nella decima posizione si fa serrata, la stagione non sarà brevissima e questi risultati di Serie C per la 18^ giornata potranno fornirci altre risposte interessanti, aspettiamo l’esito dei campi…

RISULTATI SERIE C: 18^ GIORNATA GIRONE B

Ore 14:30 Alessandria Montevarchi

Ore 14:30 Reggiana Olbia

Ore 14:30 San Donato Imolese

Ore 14:30 Torres Gubbio

Ore 14:30 Vis Pesaro Cesena

Ore 17:30 Lucchese Carrarese

Ore 17:30 Pontedera Fermana

Ore 17:30 Rimini Ancona

Ore 17:30 Siena Fiorenzuola

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 36

Gubbio 35

Cesena, Fiorenzuola 31

Pontedera, Entella 30

Carrarese 29

Ancona 28

Siena 26

Lucchese, Rimini 25

Torres 20

Fermana 17

Recanatese, Vis Pesaro 16

Imolese 15

Alessandria 14

Olbia, Montevarchi 13

San Donato 12











