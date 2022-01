Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (22 gennaio)

RISULTATI SERIE C: LA PRIMA DEL 2022

I risultati Serie C tornano protagonisti oggi e già questa è la prima notizia perché sabato 22 gennaio 2022 sancirà la ripartenza di un campionato che, tra la pausa già in programma per le festività e il successivo stop per Covid, è fermo da prima di Natale salvo alcuni recuperi andati in scena nei giorni scorsi, che hanno migliorato il quadro delle partite non giocate, anche se naturalmente per il momento l’intero campionato è in ritardo di un paio di giornate.

Per la precisione, dobbiamo dire che si torna in campo oggi con la ventitreesima giornata, cioè con il turno del campionato di Serie C 2021-2022 che era effettivamente in programma nel weekend 22-23 gennaio, mentre la ventunesima e la ventiduesima giornata, che erano in programma il 9 e 16 gennaio, saranno successivamente recuperate mediante l’inserimento di un paio di turni infrasettimanali in più, logicamente con la speranza che non ci sia bisogno di altre interruzioni che renderebbero tutto decisamente più complicato di quanto già non sia.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Oggi però tempo di tornare in campo e allora scopriamo cosa ci offriranno i risultati Serie C nelle prossime ore. Innanzitutto, dobbiamo evidenziare che oggi sarà protagonista solo il girone B, che però ci offrirà ben sette partite, di conseguenza il sabato di Serie C sarà già piuttosto intrigante. Alle ore 14.30 potremo seguire Cesena Viterbese, Entella Gubbio, Modena Fermana, Pescara Montevarchi, Reggiana Pistoiese e Vis Pesaro Teramo, mentre avremo con un leggero posticipo per esigenze televisive alle ore 15.00 Pontedera Ancona-Matelica.

Per rinfrescarci la memoria sulla classifica del girone B di Serie C, possiamo ricordare che era in corso un bellissimo duello al vertice tra Reggiana e Modena, un esaltante derby emiliano a distanza, con le due squadre appaiate a quota 48 punti. Difficile immaginare un recupero del Cesena, terzo a quota 39 punti, che ha comunque il dovere di provarci, già tagliate fuori tutte le altre, perché per il quarto posto dobbiamo scendere ai 33 punti dell’Entella, senza speranze di lottare per la promozione diretta.

RISULTATI SERIE C, 23^ GIORNATA: LA CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 14.30

Cesena Viterbese

Entella Gubbio

Modena Fermana

Pescara Montevarchi

Reggiana Pistoiese

Vis Pesaro Teramo

Ore 15.00

Pontedera Ancona-Matelica

CLASSIFICA

Reggiana, Modena 48

Cesena 39

Entella 33

Pescara, Ancona-Matelica 32

Gubbio 29

Vis Pesaro 27

Lucchese, Carrarese 26

Olbia 25

Pontedera 24

Siena 23

Montevarchi, Fermana 21

Imolese (-2), Teramo 19

Pistoiese 16

Grosseto, Viterbese 14



