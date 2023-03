Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (31^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE B!

I risultati di Serie C aprono un nuovo capitolo a partire dalle ore 14:30 di sabato 11 marzo: le partite di oggi si giocano per la 31^ giornata e sarà coinvolto il girone B, con quattro gare nel primo pomeriggio e le altre sei nel consueto orario delle 17:30. Il campionato per questo girone è interessante, soprattutto perché ci presenta Reggiana Entella: prima contro seconda separate da 6 punti in classifica, dunque la capolista ha la grande occasione di operare l’allungo decisivo ma i liguri possono riaprire tutto il discorso, come del resto aveva già provato a fare il Cesena prima di avere un calo.

Non solo la lotta per la promozione diretta, perché i risultati di Serie C saranno appassionanti per tutti gli altri contesti: il gruppo playoff si sta sgranando e oggi Lucchese e Rimini, le ultime due che vi entrerebbero, hanno 3 punti di vantaggio sul Fiorenzuola ma niente si può ancora dire, così come le posizioni specifiche all’interno della griglia che naturalmente possono cambiare tutto lo scenario. Ci attende dunque un sabato interessante, ora facciamo un excursus ulteriore attraverso questi risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Reggiana Entella è sicuramente la partita più interessante per i risultati di Serie C di oggi, ma non bisogna certamente sottovalutare le altre. Per esempio al Barbetti si gioca Gubbio Cesena: gli egubini in crisi rischiano non tanto di non giocare i playoff (anche se la possibilità c’è) ma di scalare indietro in classifica e avere più strada da percorrere, già oggi sono sesti in compagnia del Pontedera e potrebbero addirittura ritrovarsi in ottava posizione, quando nella prima parte della stagione sembravano essere la principale avversaria della Reggiana per la promozione diretta.

Il calo totale è stato poi quello del Fiorenzuola, a oggi fuori dai playoff e che ospita una Recanatese che sarebbe salva; per quanto riguarda il già citato Cesena, anche i romagnoli devono fare il tifo per l’Entella perché poi vincendo a Gubbio potrebbero portarsi a -6 dalla Reggiana, detto che ormai la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff sembra cosa fatta, il +9 sull’Ancona è confortante e i dorici non sanno più vincere, anche se oggi nei risultati di Serie C hanno una bella occasione contro un San Donato comunque in crescita.

RISULTATI SERIE C: 31^ GIORNATA

ore 14:30 Fiorenzuola Recanatese

ore 14:30 Gubbio Cesena

ore 14:30 Montevarchi Torres

ore 14:30 Olbia Imolese

ore 17:30 Alessandria Lucchese

ore 17:30 Ancona San Donato

ore 17:30 Fermana Carrarese

ore 17:30 Reggiana Entella

ore 17:30 Rimini Pontedera

ore 17:30 Siena Vis Pesaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Reggiana 68

Entella 62

Cesena 59

Ancona 50

Carrarese 49

Gubbio, Pontedera 45

Siena 43

Lucchese, Rimini 41

Fiorenzuola 38

Fermana 37

Torres, Recanatese 33

San Donato, Olbia 31

Vis Pesaro 30

Alessandria 29

Imolese 22

Montevarchi 21











