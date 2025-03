RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: OGGI SOLO IL GIRONE B

Dopo il turno infrasettimanale, comprensibilmente i risultati Serie C iniziano un po’ più tranquilli del solito per la trentaduesima giornata della Serie C 2024-2025. Nessun anticipo ieri, sette partite in tutto oggi, sabato 15 marzo 2025, comprensibilmente tutte valide per il girone B, che è quello che aveva giocato per intero martedì nella giornata precedente. Diciamo subito che Entella e Ternana, protagoniste della lotta per il primo posto, giocheranno solamente lunedì, quindi in primo piano oggi ci saranno le lotte per i playoff e la salvezza.

Risultati serie C, classifica/ Vincono Albinoleffe e Vicenza! Diretta gol live score (oggi 13 marzo 2025)

Il big-match tra gli incontri odierni per i risultati Serie C sarà sicuramente Pescara Vis Pesaro, con inizio alle ore 15.00. Gli abruzzesi, grazie alla bella vittoria sul campo del Pontedera, hanno agganciato la Torres al terzo posto a quota 57 punti, forse per inseguire la promozione è tardi ma sicuramente il Pescara può puntare a una posizione di eccellenza. Attenzione però anche alla Vis Pesaro, a quota 51 punti dopo il pareggio contro il Gubbio e sempre quinta: per i marchigiani un colpaccio all’Adriatico potrebbe valere l’inserimento alla corsa al terzo posto.

DIRETTA/ Pro Vercelli Atalanta U23 (risultato finale 0-0): reti inviolate! (13 marzo 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: VERSO I PLAYOFF

Si avvicina sempre più la fine della stagione regolare, per i risultati Serie C diventa quindi sempre più importante la corsa ad un posto nei prossimi playoff per chi ha una posizione in classifica che si aggira attorno al decimo posto. In questo senso potrebbe essere molto significativa oggi pomeriggio Rimini Gubbio, perché i romagnoli sono noni e gli umbri invece undicesimi: il fattore campo potrebbe consentire al Rimini di consolidarsi in un piazzamento utile dopo la vittoria a Legnago, ma il Gubbio punterà a ribaltare le gerarchie.

In mezzo a loro, al fondamentale decimo posto troviamo il Carpi, che oggi sarà impegnato in casa contro il Pineto: ogni punto potrebbe fare la differenza, gli emiliani devono anche provare ad approfittare proprio della sfida che toglierà punti ad almeno una delle due rivali dirette. Ci sono poi Pontedera, Perugia e Campobasso, tutte a quota 36 punti e quindi legittimate a inseguire a loro volta un posto nei playoff. Giocheranno tutte oggi, sarà interessante capire se qualcuno recupererà terreno rispetto al decimo posto.

DIRETTA/ Renate Padova (risultato finale 3-2): Bortolussi accorcia ma non basta (Serie C, 13 marzo 2025)

RISULTATI SERIE C, 32^ GIORNATA

GIRONE B

ore 15.00

Ascoli Arezzo

Carpi Pineto

Lucchese Campobasso

Milan Futuro Pontedera

Pescara Vis Pesaro

Rimini Gubbio

ore 17.30

Perugia Legnago Salus

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL GIRONE B DI SERIE C