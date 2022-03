Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (32^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE B!

La 32^ giornata per i risultati di Serie C è un infrasettimanale, che ci avvicina ulteriormente alla conclusione della stagione regolare: martedì 15 marzo è il giorno in cui prende il via questo turno e le partite cui assisteremo sono 10, nello specifico l’intero programma del girone B che sarà inaugurato alle ore 14:30 da Viterbese Pistoiese, avrà due match alle ore 18:00 con Carrarese Olbia e Modena Siena e poi si svilupperà in prima serata alle ore 21:00, quando vivremo Entella Ancona-Matelica, Fermana Teramo, Grosseto Pontedera, Gubbio Imolese, Montevarchi Lucchese, Pescara Cesena e Reggiana Vis Pesaro.

Il girone B è dominato da Modena e Reggiana, le due corazzate che hanno subito dato vita a uno straordinario duello fatto di lunghissime strisce positive; in questo momento i canarini, che avevano già completato la rimonta, sembrano stare meglio e dopo aver perso in casa contro l’Olbia hanno rimesso 5 punti di vantaggio sui granata. Un margine importante, ma certo non ancora sufficiente a dare il via ai festeggiamenti; dunque vedremo quello che succederà sui campi, ma nel frattempo noi possiamo approfondire ulteriormente i temi portanti dei risultati di Serie C per la 32^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel quadro dei risultati di Serie C per la 32^ giornata del girone B ci sono due big match: Entella Ancona-Matelica e Pescara Cesena valgono la possibilità di timbrare il terzo posto in classifica che porterebbe direttamente alla fase nazionale dei playoff, ma va anche detto che i marchigiani sono in calo (due punti nelle ultime tre, 6 nelle ultime cinque) e si sono staccati in maniera sensibile, sono infatti a -11 dal Cesena e dunque dovranno presumibilmente abdicare. In chiave playoff Cesena, Entella e Pescara hanno la qualificazione in tasca ma lo stesso Ancona ha un piede e mezzo nel tabellone della post season.

Guardando invece sotto la decima posizione, spera ancora in maniera concreta la Fermana che pure oggi dovrebbe giocare il playout, dunque questo ci dice che la classifica del girone B si è sgranata nelle posizioni di testa mentre in fondo è ancora particolarmente corta, tanto che almeno virtualmente Viterbese e Imolese potrebbero pensare di andare a impensierire il decimo posto del Pontedera (ma naturalmente non lo faranno). Dunque ci concentreremo sul duello a distanza tra Modena e Reggiana ma osservando da vicino anche quello che succederà sugli altri campi, i risultati di Serie C per le partite di oggi potrebbero essere molto importanti…

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA GIRONE B

ore 14:30 Viterbese Pistoiese

ore 18:00 Carrarese Olbia

ore 18:00 Modena Siena

ore 21:00 Entella Ancona-Matelica

ore 21:00 Fermana Teramo

ore 21:00 Grosseto Pontedera

ore 21:00 Gubbio Imolese

ore 21:00 Montevarchi Lucchese

ore 21:00 Pescara Cesena

ore 21:00 Reggiana Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 74

Reggiana 69

Cesena 58

Entella, Pescara 53

Ancona-Matelica 47

Gubbio 43

Vis Pesaro 41

Lucchese, Pontedera 39

Carrarese 38

Siena, Olbia 35

Montevarchi 34

Teramo, Fermana 33

Pistoiese 28

Viterbese, Imolese (-2) 27

Grosseto 24



