RIsultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (33^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROTAGONISTA IL GIRONE B!

La nuova puntata dei risultati di Serie C riguarda la 33^ giornata: si è appena giocato un turno infrasettimanale favorevole alla Reggiana, che ha ottenuto un guadagno di 2 punti sul Modena arrivando a 3 lunghezze dalla vetta, ma senza soluzione di continuità si torna in campo e sabato 19 marzo sarà appunto il giorno dedicato al girone B, che si concluderà poi lunedì sera con l’affascinante Cesena Reggiana – il che ci dice subito che per la corsa alla promozione diretta dovremo aspettare la nuova situazione di classifica.

Intanto, il Modena capolista torna in campo dopo il pareggio interno contro il Cesena, e proverà a riprendersi la vittoria sul campo della Vis Pesaro, cioè la squadra che la Reggiana ha battuto martedì sera; alle spalle di queste due squadre è stupenda la lotta per la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, del Cesena abbiamo detto mentre Entella e Grosseto sono in trasferta, rispettivamente contro Grosseto e Teramo. Vedremo allora quello che succederà nei risultati di Serie C per questo sabato, il girone B aspetta di tornare a giocare…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

La situazione nel girone B per quanto riguarda i risultati di Serie C è molto interessante, anche considerando le posizioni in zona playoff: per esempio l’Ancona-Matelica è abbastanza certa di giocare la post season ma adesso deve difendere la sua sesta posizione dal Gubbio, che zitto zitto si è portato ad un solo punto dai marchigiani che nel girone di ritorno hanno decisamente rallentato la loro marcia. Ancona che ospita la Carrarese, squadra che al momento ha gli stessi punti della Lucchese ma sarebbe fuori dai playoff per la doppia sfida diretta.

Possono ancora sperare Siena e Teramo così come l’Olbia (le tre squadre devono recuperare 3 punti), discorso non chiuso per la Fermana che è in ripresa generale nelle ultime giornate, ma ha perso nel turno infrasettimanale e potrebbe aver abdicato. La cosa curiosa è che i gialloblu oggi giocherebbero il playout: questo ci dice di una classifica cortissima tra l’ottava e la sedicesima posizione, e torneremo a parlarne analizzando al meglio i temi portanti che accompagnano la 33^ giornata per i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: 33^ GIORNATA

Ore 14:00 Olbia Siena

Ore 15:00 Ancona-Matelica Carrarese

Ore 17:30 Grosseto Entella

Ore 17:30 Imolese Montevarchi

Ore 17:30 Lucchese Gubbio

Ore 17:30 Pistoiese Fermana

Ore 17:30 Pontedera Viterbese

Ore 17:30 Teramo Pescara

Ore 17:30 Vis Pesaro Modena

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 75

Reggiana 72

Cesena 58

Entella, Pescara 56

Ancona-Matelica 47

Gubbio 46

Vis Pesaro 41

Pontedera 40

Lucchese, Carrarese 39

Montevarchi 37

Siena, Teramo, Olbia 36

Fermana 33

Pistoiese 29

Viterbese 28

Imolese (-2) 27

Grosseto 25











