Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (38^ giornata)

RISULTATI SERIE C: ULTIMA GIORNATA, MODENA O REGGIANA IN SERIE B?

I risultati Serie C tornano protagonisti oggi, sabato 23 aprile 2022, perché siamo giunti alla trentottesima giornata, cioè l’ultima della stagione regolare. Il sabato è dedicato al girone B, le cui dieci partite appunto per questo motivo sono tutte in calendario questo pomeriggio, naturalmente rispettando la contemporaneità. Molto è ancora da stabilire: per ora il verdetto già certo è la retrocessione del Grosseto, matematicamente ultimo, ma ci sarà da decidere tanto, compreso il nome della promossa in Serie B tra Modena e Reggiana.

Andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire che cosa ci riserveranno oggi i risultati Serie C, con le dieci partite del girone B tutte fissate alle ore 17.30: sarà un bel pomeriggio in compagnia di Carrarese Viterbese, Entella Fermana, Lucchese Pistoiese, Modena Pontedera, Montevarchi Gubbio, Olbia Grosseto, Pescara Imolese, Siena Cesena, Teramo Reggiana e Vis Pesaro Ancona-Matelica, essendo alla 38^ e ultima giornata, la posta in palio in classifica è altissima per quasi tutti.

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA AL VERTICE DEL GIRONE B

Sotto i riflettori per i risultati Serie C naturalmente abbiamo la lotta al vertice della classifica del girone B tra Modena e Reggiana, un derby a distanza che ha reso bellissimo questo gruppo ma che oggi dovrà infine emettere il suo verdetto. Settimana scorsasi era giocato al giovedì sera a causa della Pasqua e il Modena aveva fallito il primo match-point pareggiando per 1-1 a Gubbio mentre la Reggiana battevate 1-0 l’Entella.

Il verdetto è stato di conseguenza rimandato a oggi pomeriggio, con il Modena comunque avanti di due punti, una differenza che potrebbe evidentemente essere decisiva anche perché i canarini giocheranno in casa contro il Pontedera, che ha la metà dei punti in classifica del Modena e non dovrebbe costituire (sulla carta) un ostacolo irresistibile. Anche la Reggiana gioca contro una formazione lontanissima in classifica, cioè il Teramo, ma sarà impegnata in trasferta e soprattutto deve dipendere dal risultato del Modena. Sarà possibile il ribaltone?

RISULTATI SERIE C, 38^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 17.30

Carrarese Viterbese

Entella Fermana

Lucchese Pistoiese

Modena Pontedera

Montevarchi Gubbio

Olbia Grosseto

Pescara Imolese

Siena Cesena

Teramo Reggiana

Vis Pesaro Ancona-Matelica

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 85

Reggiana 83

Cesena 66

Pescara 64

Entella 62

Ancona-Matelica 54

Gubbio 52

Lucchese 47

Carrarese, Vis Pesaro 45

Siena, Olbia, Pontedera 43

Teramo, Montevarchi 42

Pistoiese, Viterbese 36

Fermana 35

Imolese 34

Grosseto 30











