Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone C (28^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE C!

I risultati di Serie C tornano immediatamente a farci compagnia: archiviato il turno infrasettimanale, sabato 19 febbrai è tempo di vivere la 28^ giornata del girone C, che torna in campo per primo avendo disputato i match del martedì. Il programma prevede che si parta alle ore 14:30 con Catania Virtus Francavilla, Paganese Monterosi, Palermo Turris, Picerno Juve Stabia e Taranto Catanzaro; alle ore 17:30 vivremo invece Acr Messina Potenza, Avellino Fidelis Andria, Bari Campobasso, Latina Vibonese e Monopoli Foggia.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: poker Juventus U23, Reggiana ok!

Il contesto della classifica del girone C ci dice di un Bari saldamente al comando, che è tornato a vincere nell’infrasettimanale e ha tenuto a bada la concorrenza, che peraltro sta anche faticando a tenere il passo giusto; per questo motivo sarà importante l’impegno del Catanzaro sul campo dell’ambizioso Taranto, i galletti potrebbero avvicinare ancor più la promozione diretta ma questo lo scopriremo ovviamente quando si inizierà a giocare, adesso facciamo qualche considerazione sui risultati di Serie C attesi per oggi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: il Modena vince e va in testa

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel girone C, che sta per essere protagonista dei risultati di Serie C, il Bari ha un passo assolutamente buono; in più, nelle situazioni recenti in cui i galletti hanno perso qualche punto per strada, le inseguitrici hanno aperto una sorta di gara a chi rallentasse di più e quindi il vantaggio della capolista è sempre rimasto ampio. I 7 punti sul Catanzaro sono una buona garanzia e il calendario della 28^ giornata, in aggiunta, ci dice che il Bari oggi ha una bella occasione per allungare ulteriormente.

Come già detto infatti i calabresi sono a Taranto mentre la Virtus Francavilla, che sta resistendo alla grande nella zona della fase nazionale dei playoff, è ospite di un Catania che nonostante il fallimento e i punti di penalizzazione continua a giocare con encomiabile orgoglio, e arriva dalla vittoria sul campo della Juve Stabia. In coda il destino sembra segnato per la Vibonese, mentre oggi Acr Messina Potenza rappresenta una sfida diretta delicatissima; da vedere allora cosa succederà sui campi in questa 28^ giornata per il girone C di Serie C.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: Bari corsaro, poker Foggia!

RISULTATI SERIE C: 28^ GIORNATA GIRONE C

Ore 14:30 Catania Virtus Francavilla

Ore 14:30 Paganese Monterosi

Ore 14:30 Palermo Turris

Ore 14:30 Picerno Juve Stabia

Ore 14:30 Taranto Catanzaro

Ore 17:30 Acr Messina Potenza

Ore 17:30 Avellino Fidelis Andria

Ore 17:30 Bari Campobasso

Ore 17:30 Latina Vibonese

Ore 17:30 Monopoli Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 55

Catanzaro 48

Virtus Francavilla 47

Avellino 45

Monopoli 43

Palermo 42

Turris 39

Latina 38

Foggia (-2), Picerno 36

Taranto 34

Juve Stabia 33

Catania (-4), Monterosi, Campobasso 30

Paganese 26

Acr Messina 23

Potenza 22

Fidelis Andria 20

Vibonese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA