RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: OGGI GIOCA SOLTANTO IL GIRONE C

Nel turno infrasettimanale che ci tiene compagnia con la trentunesima giornata per i risultati Serie C, bisogna ricordare che ogni giorno è dedicato a un gruppo diverso e oggi, mercoledì 12 marzo 2025, l’attenzione sarà tutta per il girone C. Questo significa che purtroppo gli incontri in programma saranno solamente otto, su tutti spicca alle ore 20.45 il derby pugliese Audace Cerignola Foggia perché i padroni di casa sono la capolista in classifica e questo turno potrebbe essere sulla carta favorevole per cercare di piazzare un nuovo allungo verso la Serie B, che sarebbe un’impresa storica per Cerignola.

DIRETTA/ Lucchese Entella (risultato finale 2-2): Marconi trova il pari! (Serie C, 11 marzo 2025)

Questo anche perché l’Avellino sembra essere l’unica squadra rimasta nella scia della capolista, quindi ricordiamo che appena un quarto d’ora prima, cioè alle ore 20.30, si giocherà Avellino Trapani. Anche in questo caso i padroni di casa sono favoriti, quindi potenzialmente questo potrebbe essere un turno interlocutorio, ma naturalmente staremo a vedere se i verdetti dei campi per i risultati Serie C confermeranno lo status quo, oppure se avremo dei colpi di scena.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Stop Entella, ok Ternana! Diretta gol live score (31^ giornata, 11 marzo 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: UN GRUPPO “FERITO” E STRAVOLTO

Abbiamo voluto dare spazio alle notizie “di campo”, però è evidente che il girone C stia vivendo una stagione da incubo, con i risultati Serie C che devono fare i conti con una classifica determinata anche dalle penalizzazioni e dalle esclusioni, con il Taranto che ha preceduto la Turris in questa triste corsa verso il baratro. Di tutto questo risentirà soprattutto la lotta salvezza, con un solo verdetto che dovrebbe essere deciso dal campo, ma con il Messina a forte rischio anche a causa della penalizzazione.

Per chi non è coinvolto dalle difficoltà, la cosa migliore da fare è pensare a vincere ogni singola partita, per poi mettersi a fare i calcoli solo quando la situazione sarà finalmente più chiara. Sarebbe bello pensare solo a chi vuole scoprire orizzonti inediti come l’Audace Cerignola, oppure a chi vorrebbe tornare ad assaporare anni di gloria ormai lontana come l’Avellino, ma con il girone C purtroppo le variabili che condizionano i risultati Serie C spesso non dipendono dal campo.

DIRETTA/ Campobasso Ascoli (risultato finale 2-0): Serra e Lombari decidono la sfida (11 marzo 2025)

RISULTATI SERIE C, 31^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 18.30

Altamura Casertana

Cavese Messina

Giugliano Picerno

Monopoli Latina

Sorrento Juventus U23

Ore 20.30

Avellino Trapani

Ore 20.45

Audace Cerignola Foggia

Benevento Crotone

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE SERIE C