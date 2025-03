RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: POSTICIPI DI ALTA CLASSIFICA

Un lunedì sera di poca quantità ma di notevole qualità ci attende oggi, 24 marzo 2025, per i risultati Serie C, giunti ormai alla trentatreesima giornata del loro lungo cammino. Avremo infatti appena un paio di posticipi di questo turno, entrambi nel girone C e con fischio d’inizio in contemporanea alle ore 20.30, quando infatti avranno inizio Avellino Potenza e Benevento Picerno, cioè quattro delle prime otto in classifica entrando in questo turno.

I riflettori sono puntati soprattutto sull’Avellino, che è in lotta con l’Audace Cerignola per il primo posto e quindi la promozione in Serie B: gli irpini hanno riposato nella scorsa giornata, quando avrebbero dovuto affrontare il Taranto, quindi il loro ultimo impegno fu nell’infrasettimanale con vittoria per 2-0 contro il Trapani. A questo giro sono curiosamente i pugliesi a riposare, perché avrebbero avuto il derby proprio contro il Taranto, staremo dunque a vedere se stasera si potrà concretizzare il sorpasso al vertice della classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: LA GRANDE LOTTA PER I PLAYOFF

Gli ospiti del Potenza, al pari d’altronde di Benevento e Picerno, non possono inserirsi nella lotta per il primato, ma vogliono raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, che sarà l’argomento chiave di questo lunedì sera in compagnia dei risultati Serie C. Attenzione in particolare alla situazione del Benevento, che ormai da diverse giornate non fa altro che pareggiare: io sogni promozione sono ormai sfumati, ma comunque chiudere in alto nella griglia dei playoff potrebbe essere significativo.

Anche Potenza e Picerno sono imbattute da diverse settimane, anche se hanno tutte la tendenza ottenere più pareggi che vittorie: in ogni caso parliamo di squadre molto solide, praticamente sicure di giocarsi i playoff della Serie C 2024-2025 e allora siamo molto curiosi di scoprire le indicazioni del lunedì sera, anche se logicamente il tema più interessante sarebbe l’eventuale sorpasso dell’Avellino sull’Audace Cerignola, tra l’altro a parità di partite giocate, dal momento che finora gli irpini ne hanno una in meno.

RISULTATI SERIE C, 33^ GIORNATA

ore 20.30

Avellino Potenza

Benevento Picerno

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DI SERIE C