RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ In due al comando, diretta gol live score girone C (oggi 25 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LE DUE CAPOLISTA

Nei risultati Serie C meritano naturalmente un’attenzione particolare oggi le due capolista classifica per il girone C, cioè Turris e Juve Stabia, che formano una coppia interamente campana. Dopo quattro giornate è difficile fare molti calcoli e forse non avrebbe nemmeno senso, a maggior ragione pensando che varie squadre hanno ancora partite da recuperare, però certamente possiamo lodare l’ottimo inizio di Turris e Juve Stabia, che hanno raccolto 10 punti a testa con tre vittorie e un pareggio fino a questo momento.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: poker dell'Avellino! (oggi 24 settembre 2023)

Giovedì il turno infrasettimanale ha visto la prima parziale frenata della Turris, che ha comunque regalato spettacolo con il pirotecnico pareggio per 3-3 contro il Messina, mentre la Juve Stabia ha vissuto una serata praticamente perfetta grazie al successo per 3-0 contro il Potenza. Possiamo notare qualche differenza: la Turris ha il migliore attacco del girone con ben 12 gol segnati, la Juve Stabia invece ha incassato un solo gol fino a questo momento. Oggi continueranno a marciare in coppia o cambierà qualcosa in vetta alla classifica? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Poker del Cesena! Diretta gol live score (girone B, 23 settembre 2023)

SI COMPLETA IL GIRONE C!

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, lunedì 25 settembre 2023. Ci stiamo infatti abituando a partite sempre più distribuite su vari giorni e fasce orarie, se questo sia un progresso naturalmente è opinione personale di ciascuno, fatto sta che ormai anche il lunedì è diventato un giorno molto importante per la Serie C 2023-2024, perché da un singolo posticipo per il cosiddetto Monday Night siamo passati a una serata decisamente affollata, oggi ad esempio assisteremo a ben sei incontri.

Dobbiamo allora notare che sarà il girone C il protagonista assoluto dei risultati Serie C in questo lunedì che completa la quinta giornata con ben sei partite del gruppo più meridionale, tutte con fischio d’inizio alle ore 20.45, quando potremo quindi seguire Audace Cerignola Juve Stabia, Brindisi Benevento, Catania Foggia, Giugliano Latina, Monterosi Tuscia Taranto e Turris Picerno per completare la classifica del girone C di Serie C, ad eccezione delle partite ancora da recuperare.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Picerno e Juve Stabia volano Diretta gol live score (girone C, 21 settembre)

RISULTATI SERIE C: IL BIG-MATCH

Presentando i risultati Serie C, ricordiamo che si gioca per il girone C stasera anche perché questo gruppo era sceso in campo giovedì nel turno infrasettimanale. Sicuramente tra le partite che ci attenderanno oggi spicca Catania Foggia per il blasone delle due società e l’importanza delle due piazze, soprattutto a Catania c’è grande entusiasmo dopo il sospirato ritorno nel calcio professionistico risalendo dall’inferno sportivo del dilettantismo. Giovedì curiosamente c’è stato un doppio pareggio per 0-0, sia per il Catania a Monopoli sia per il Foggia nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla.

La classifica per il momento non permette di sbilanciarsi troppo, specie per il Catania che ha pure una partita da recuperare, di certo però possiamo parlare di inizi dignitosi ma non esaltanti. I siciliani infatti hanno già conosciuto tutti i risultati con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate, mentre il Foggia ha giocato una partita in più e ha un punto in più in classifica, perché vanta due segni X oltre a una vittoria e una sconfitta.

RISULTATI SERIE C, 5^ GIORNATA

GIRONE C

ore 20.45 Audace Cerignola Juve Stabia

ore 20.45 Brindisi Benevento

ore 20.45 Catania Foggia

ore 20.45 Giugliano Latina

ore 20.45 Monterosi Tuscia Taranto

ore 20.45 Turris Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia, Turris 10

Latina 8

Picerno, Avellino, Virtus Francavilla, Benevento, Crotone, Potenza 7

Audace Cerignola 6

Foggia 5

Taranto, Catania, Giugliano, Casertana 4

Casertana, Brindisi 3

Acr Messina, Monterosi, Monopoli 2

Sorrento 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA