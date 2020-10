Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score gironi A, B, C (2^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI SI GIOCA LA 2^ GIORNATA!

Tornano a tenerci compagnia i risultati di Serie C: domenica 4 ottobre si giocano tante sfide valide per la 2^ giornata dei gironi A, B e C. Il campionato di terza divisione è iniziato una settimana fa, come sempre sarà molto lungo anche perché sono previsti playoff con più turni; per il momento è chiaramente ancora presto per tracciare bilanci, dobbiamo ancora conoscere nel dettaglio le tante squadre che partecipano al torneo e capire, per alcune di loro, cosa il campo effettivamente riservi. Sicuramente in questa domenica non avremo di che annoiarci, considerato che appunto – secondo un calendario che è stato varato lo scorso anno in questa formula – ci sono parecchi match che vengono disputati, iniziando alle ore 15:00 e con la seconda tornata di sfide alle ore 17:30. Senza indugiare oltre andiamo allora a presentare quelli che potrebbero essere i temi caldi per questi risultati di Serie C, aspettando ovviamente di scoprire come cambierà la classifica di ciascun girone.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Per i risultati di Serie C legati alla 2^ giornata partiamo dal girone A, dove la corazzata Carrarese testa le sue possibilità di promozione sul campo della Pro Sesto, che al contrario va a caccia dei primi punti in terza divisione dopo 10 anni; intriga la sfida del Mannucci perché sia Pontedera che Piacenza possono essere delle credibili outsider, match da non sbagliare per l’Alessandria che ospita l’Olbia. Nel girone B il Carpi è di scena a Mantova in una partita meno scontata del previsto, il big match del giorno potrebbe essere quello del Manuzzi dove il Cesena se la vede con una Triestina a caccia di riscatto, dopo aver incredibilmente perso in casa contro il neopromosso Matelica. Infine il girone C: il Bari ospita il Teramo che nel primo turno del campionato ha sorpreso il Palermo, a loro volta i rosanero se la vedono con il Potenza per mettere a segno la prima vittoria, dovrebbe finalmente esserci l’esordio del Foggia che va subito su un campo difficile come il campo di Caserta. Tra poco per i risultati di Serie C si inizia a giocare, non vediamo l’ora di vivere tutte le emozioni della 2^ giornata…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE (2^GIORNATA)

GIRONE A



Ore 15:00 Alessandria Olbia

Ore 15:00 Grosseto Renate

Ore 15:00 Pontedera Piacenza

Ore 15:00 Pro Sesto Carrarese

Ore 17:30 Novara Lucchese

Ore 17:30 Pergolettese AlbinoLeffe

Ore 17:30 Pro Patria Pro Vercelli



CLASSIFICA GIRONE A

Como, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Pro Vercelli, Pontedera 3

Lucchese, Pergolettese, Pistoiese, Alessandria, AlbinoLeffe, Pro Patria, Carrarese, Livorno 1

Renate, Pro Sesto, Novara, Olbia, Giana Erminio, Piacenza 0

GIRONE B

Ore 15:00 Cesena Triestina

Ore 15:00 Fano Padova

Ore 15:00 Modena Vis Pesaro

Ore 15:00 Sudtirol Fermana

Ore 17:30 Imolese Virtus Verona

Ore 17:30 Legnago Salus Ravenna

Ore 17:30 Mantova Carpi

Ore 17:30 Sambenedettese Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Modena, Carpi, Sudtirol, Feralpisalò, Mantova, Imolese, Matelica 3

Perugia, Fano, Vis Pesaro, Legnago Salus, Cesena, Virtus Verona 1

Ravenna, Arezzo, Triestina, Padova, Fermana, Sambenedettese, Gubbio 0

GIRONE C

Ore 15:00 Bari Teramo

Ore 15:00 Bisceglie Cavese

Ore 15:00 Casertana Foggia

Ore 15:00 Monopoli Catania

Ore 15:00 Palermo Potenza

Ore 15:00 Turris Virtus Francavilla

Ore 15:00 Vibonese Juve Stabia

Ore 15:00 Catanzaro Trapani

CLASSIFICA GIRONE C

Casertana, Teramo, Bari, Potenza, Monopoli, Vibonese 3

Paganese, Ternana, Viterbese 1

Avellino, Foggia, Turris, Bisceglie, Virtus Francavilla, Juve Stabia, Catanzaro, Cavese, Palermo, Trapani 0

Catania (-3) -3



