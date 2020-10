Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score gironi A, B, C (3^ giornata)

RISULTATI SERIE C: TURNO INFRASETTIMANALE

Mercoledì 7 ottobre avremo un lungo appuntamento con i risultati di Serie C: la terza giornata infatti è la prima che si disputa in infrasettimanale, cosa che naturalmente accadeva già negli anni scorsi ma che in questa stagione si renderà ancora più necessaria visto che il campionato è iniziato tardi a causa del lockdown. E’ ancora complesso fare delle analisi circa le squadre favorite visto che stiamo parlando di 180 minuti disputati, e dunque può ancora succedere di tutto e le stesse classifiche dei gironi A, B e C sono in via di definizione; tuttavia possiamo provare a presentare alcuni dei temi principali legati al turno infrasettimanale, vedremo dunque quello che succederà con i risultati di Serie C e intanto possiamo ricordare che purtroppo è già saltata la prima partecipante al torneo, il Trapani avendo mancato le ultime due partite è stato cancellato dalla competizione. Tra poco siamo in campo, per una serata che sarà decisamente lunga…

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Per i risultati di Serie C dunque possiamo vedere come nel girone A ci siano tre squadre in testa alla classifica. Sorprende il Como, erano già più attese Pontedera e Juventus U23 mentre sul fondo è rimasto a sorpresa il Piacenza, già costretto a inseguire. Nel girone B quattro squadre hanno vinto tutte le partite e comandano la graduatoria, tra queste la big è il Carpi mentre sorprende il Matelica, che da neopromosso ha finora sempre vinto e minaccia di andare in fuga. Abbiamo infine il girone C, nel quale nessuna delle partecipanti ha saputo vincere due volte: questo ha creato una situazione di grande incertezza con Ternana, Teramo e Bari al comando, il Palermo ha una partita in meno e deve ancora centrare i suoi primi punti così come altre squadre, tra cui Foggia e Bisceglie che ancora una volta non giocheranno, rendendo il futuro molto incerto. Dunque adesso vediamo il dettaglio della 3^ giornata per i risultati di Serie C, presentando appunto il quadro delle partite e la classifica di ciascun girone.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 3^ GIORNATA

RISULTATI GIRONE A

Ore 17:15 Piacenza Livorno

Ore 18:30 Lucchese Grosseto

Ore 18:3 Olbia Pro Patria

Ore 18:30 Pistoiese Pergolettese

Ore 20:45 AlbinoLeffe Pro Sesto

Ore 20:45 Carrarese Pontedera

Ore 20:45 Lecco Alessandria

Ore 20:45 Novara Giana Erminio

Ore 20:45 Renate Pro Vercelli

CLASSIFICA GIRONE A

Como, Juventus U23, Pontedera 6

Alessandria, Pergolettese, Lecco, Pro Vercelli, Carrarese 4

Novara, Renate, Grosseto 3

Livorno, Pro Patria 2

Lucchese, AlbinoLeffe, Pistoiese 1

Pro Sesto, Giana Erminio, Olbia, Piacenza 0

RISULTATI GIRONE B

Ore 15:00 Matelica Sudtirol

Ore 15:00 Triestina Modena

Ore 18:30 Carpi Fano

Ore 18:30 Feralpisalò Imolese

Ore 20:45 Padova Mantova

Ore 20:45 Ravenna Vis Pesaro

Ore 20:45 Sambenedettese Fermana

Ore 20:45 Virtus Verona Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE B

Modena, Sudtirol, Carpi, Matelica 6

Legnago Salus, Imolese 4

Triestina, Mantova, Feralpisalò, Sambenedettese 3

Fano, Virtus Verona 2

Perugia, Padova, Vis Pesaro, Cesena 1

Arezzo, Ravenna, Gubbio, Fermana 0

RISULTATI GIRONE C

Ore 15:00 Ternana Palermo

Ore 15:00 Virtus Francavilla Vibonese

Ore 18:30 Catania Juve Stabia

Ore 18:30 Catanzaro Paganese

Ore 18:30 Cavese Bari

Ore 18:30 Turris Viterbese

Ore 20:45 Potenza Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana, Teramo, Bari 4

Casertana, Potenza, Avellino, Turris, Juve Stabia, Monopoli, Vibonese 3

Viterbese, Paganese 1

Catania, Foggia, Bisceglie, Catanzaro, Cavese, Virtus Francavilla, Palermo 0



