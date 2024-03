Risultati Serie C, classifica/ Si comincia a giocare! Diretta gol live score (oggi 30 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere il quadro dei risultati di Serie C per questa 34^ giornata. Nel girone A soltanto il Vicenza ha già conquistato aritmeticamente i playoff, tutte le altre ci devono ancora arrivare ma possiamo considerare l’obiettivo raggiunto per Triestina e un sorprendente Legnago Salus, ma tutto sommato anche per l’Atalanta U23 con le squadre che ora si daranno battaglia per la fase nazionale. Nel girone B obiettivo raggiunto da Carrarese e Perugia, ci è vicino il Gubbio mentre potrebbe soffrire di più il Pescara, per marmiferi e Grifone sembra fatta anche per quanto riguarda la qualificazione diretta alla fase nazionale.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Torres, via libera al Cesena! (oggi 28 marzo 2024)

Nel girone C invece il Benevento e l’Avellino sono dentro, lo stesso si può di Picerno, Taranto e Casertana, il Giugliano è chiamato a fare gli ultimi sforzi. Da vedere allora, intanto possiamo dire che nella classifica di questo girone il Brindisi è già certo di non potersi più salvare direttamente, dovrà necessariamente passare dai playout che però sono lontani 12 punti con 15 totali a disposizione e dunque, come anche l’Alessandria, i pugliesi saluteranno la terza divisione tornando in Serie D. Adesso però mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci diranno i campi, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: per i risultati di Serie C si gioca davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Padova KO, il Cesena 'vede' la B (oggi 24 marzo 2024)

LE TRE CAPOLISTA

Abbiamo già visto come per i risultati di Serie C di questo sabato siano impegnate le tre prime in classifica: le partite sono Mantova Atalanta U23 per il girone A, Cesena Pescara per il girone B e Juve Stabia Acr Messina per il girone C. Per queste tre squadre la promozione diretta è ormai cosa fatta: si tratta solo di capire quando potrà arrivare il momento di festeggiare. Mettendole a confronto, possiamo notare come la migliore in termini di punti sia il Cesena che ne ha fatti 83; segue il Mantova con 78 e poi abbiamo ovviamente la Juve Stabia con 70, in un girone C che come sempre si è rivelato molto competitivo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La Juve Stabia va in fuga! Diretta gol live score (oggi 23 marzo 2024)

Il Cesena comunque domina anche dal punto di vista di gol fatti e segnati: sono rispettivamente 71 e 17, nessuno nei risultati di Serie C ha fatto meglio in entrambi i casi anche se la difesa della Juve Stabia si è comportata ottimamente avendo incassato appena 19 gol, mentre l’attacco del Mantova ha portato in dote 66 marcature. Le vespe invece hanno segnato poco, 48 gol; nel girone C ha fatto meglio l’Avellino terzo in classifica, ma la Juve Stabia spesso e volentieri si è mostrata cinica vincendo le partite con il minimo sforzo. Per quanto riguarda i romagnoli, resta viva la possibilità di chiudere con più punti di quanti ne ha fatti il Catanzaro l’anno scorso: il Cesena può arrivare a 98, superando così i 96 dei calabresi. (agg. di Claudio Franceschini)

INTENSA VIGILIA DI PASQUA!

Sarà un grande sabato 30 marzo 2024 quello dedicato ai risultati di Serie C: si gioca per la 34^ giornata e, essendo che domani è Pasqua, le 24 partite restanti in questo turno ci faranno compagnia a partire dalle ore 14:00 e fino ai match delle ore 20:45, ricordando che avremo oggi nove partite nel girone A, sei nel girone B e nove nel girone C. Lo scenario ormai si sta avviando verso la conclusione della stagione regolare: oggi il Mantova può garantirsi la promozione diretta in termini matematici, basterà battere l’Atalanta U23 essendo il vantaggio sul Padova di 12 punti, con la doppia sfida a favore.

Anche negli altri gironi però le cose sembrano definite: la Juve Stabia non può festeggiare con i risultati di Serie C di oggi perché deve ancora giocare a Benevento, per il Cesena è fatta da tempo e allora le lotte che restano aperte sono altre, quella per i playoff con alcune squadre che si sono già qualificate, e poi ovviamente quella per evitare la retrocessione. Scopriremo tra poco quello che succederà con i risultati di Serie C, prima che i match della 34^ giornata prendano il via possiamo fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali che saranno portati in dote dai risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie C dobbiamo ovviamente celebrare la grande corsa del Mantova, che è ormai arrivata ad un passo dal ritorno in Serie B: la prima in classifica nel girone A ha dominato, ed è anche riuscita a riprendere fiato dopo che un periodo non troppo brillante aveva riportato il Padova a soli 4 punti di distanza. Oggi il Mantova ospita l’Atalanta U23, che ha una partita in meno e va alla ricerca della qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff: battendola sarebbe promosso e dunque al Danilo Martelli siamo già in clima di grande festa.

Per il resto nel girone A è ormai condannata l’Alessandria, che deve recuperare 9 punti alla Pro Sesto per giocare il playout; è invece molto interessante la corsa per la post season, qui infatti tra grandi sorprese (Legnago Salus e Lumezzane) e squadre che sono nettamente calate la situazione può essere ancora in divenire, e le partite di questo sabato ci aiuteranno una volta di più a fare chiarezza. Non ci resta allora che accomodarci, perché tra poco sarà davvero il momento di lasciare ogni discorso ai risultati di Serie C per la 34^ giornata.

RISULTATI SERIE C: 34^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Albinoleffe Trento 0-0

Ore 16:15 Arzignano Triestina

Ore 16:15 Novara Lumezzane

Ore 18:30 Giana Erminio Fiorenzuola

Ore 18:30 Mantova Atalanta U23

Ore 18:30 Pro Patria Legnago Salus

Ore 18:30 Virtus Verona Renate

Ore 20:45 Alessandria Pro Vercelli

Ore 20:45 Pro Sesto Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 78

Padova 69

Vicenza 58

Legnago Salus 52

Atalanta U23 50

Giana Erminio 46

Lumezzane 45

Pro Vercelli, Trento 43

Albinoleffe, Pro Patria 42

Renate, Virtus Verona 40

Arzignano 39

Pergolettese 37

Novara 35

Fiorenzuola 34

Pro Sesto 27

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

Ore 14:00 Arezzo Juventus U23 0-0

Ore 14:00 Olbia Sestri Levante 0-0

Ore 16:15 Ancona Spal

Ore 16:15 Cesena Pescara

Ore 16:15 Entella Pontedera

Ore 20:45 Pineto Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 83

Torres 72

Carrarese 64

Perugia 59

Gubbio 54

Pescara 48

Arezzo, Pontedera 47

Lucchese 43

Juventus U23 42

Rimini 41

Pineto 40

Sestri Levante, Entella 38

Spal 36

Ancona 34

Vis Pesaro, Recanatese 33

Olbia, Fermana 25

GIRONE C

Ore 14:00 Casertana Taranto 0-0

Ore 14:00 Monopoli Sorrento 0-0

Ore 14:00 Monterosi Benevento 0-0

Ore 16:15 Juve Stabia Acr Messina

Ore 18:30 Latina Foggia

Ore 18:30 Potenza Crotone

Ore 20:45 Audace Cerignola Turris

Ore 20:45 Avellino Picerno

Ore 20:45 Brindisi Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 70

Benevento 61

Avellino 57

Picerno 54

Taranto (-4) 53

Casertana, Giugliano 52

Latina 48

Crotone 47

Foggia 45

Audace Cerignola 43

Sorrento 42

Acr Messina 41

Potenza 40

Catania 39

Turris 36

Monopoli 33

Virtus Francavilla 30

Monterosi 27

Brindisi (-4) 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA