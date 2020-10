Risultati Serie C/ Classifica, diretta gol live score: gironi A B C, 4a giornata

RISULTATI SERIE C, IN CAMPO PER LA 4a GIORNATA!

Dopo l’anticipo di ieri si terrà quest’oggi il grosso della quarta giornata del campionato di Serie C edizione 2020-2021 con le partite dei tre gironi A, B e C. In attesa dei risultati di Serie C analizziamo i vari match in programma questa domenica, iniziando dagli incontri valevoli per il Girone A. Gara decisamente interessante ai vertici visto che il Lecco (7 punti conquistati sino ad ora con due vittorie e un pareggio), affronterà il Como (terzo a quota sei), in un derby tutto lacustre. L’altra squadra a quota 7, la Carrarese, sarà invece impegnata in Toscana contro il Piacenza, squadra quest’ultima che ha iniziato la stagione un po’ in sordina, con soli tre punti conquistati in altrettante giornate. Per questa giornata riposa la Juventus Under 23, mentre il Novara scenderà in campo domani sera contro l’Alessandria, a chiusura della giornata. Molto interessante sempre per i risultati di Serie C Girone A, l’incontro fra il Renate e il Pontedera in programma nel pisano alle ore 15:00 di oggi pomeriggio, due formazioni entrambe appaiate in graduatoria a sei lunghezze. Infine, segnaliamo la sfida della Pro Patria (5 punti), che affronterà in casa la Pistoiese.

RISULTATI SERIE C, DIRETTA GOL: IL PUNTO SUL GIRONE B E C

Focus quindi sui risultati della Serie C Girone B, e partiamo dalla gara fra la capolista Carpi (7 i punti sin ad ora ottenuti) e l’Imolese (a quota 4), in programma alle ore 17:30 di questa sera in quel di Imola. Le altre due formazioni in vetta, leggasi il Sudtirol e il Matelica, affronteranno invece due avversarie senza dubbio meno ostiche, rispettivamente il Gubbio in Trentino e la Vis Pesaro fuori casa. Altro derby emiliano quello in programma alle 17:30 a Modena fra gli omonimi padroni di casa e il Ravenna, con i primi che al momento si trovano a quota 6 punti in classifica, mentre la compagine del ravennate di punti ne ha ottenuti fino ad oggi tre, una vittoria e due capitolazioni. Infine, attenzione all’incontro di Legnago fra la Salus e la Triestina, due squadre che hanno iniziato il campionato di Serie C 2020-2021 con il piede giusto. Passiamo infine ai risultati della Serie C Girone C, dove troviamo una sola squadra al comando, il Bari. Per i pugliesi, trasferta sulla carta semplice a Viterbo contro la Viterbese, squadra quest’ultima in grado di racimolare solo un punto nei primi tre turni. Facile anche l’impegno della Turris, che scenderà in campo in quel di Bisceglie, mentre attenzione al derby tutto calabrese fra la Vibonese (quattro punti) e il Catanzaro (sei i punti ottenuti), in quel di Vibo Valentia.

Risultati Serie C Girone A

Ore 15:00 – Pontedera-Renate

Ore 15:00 – Pro Patria-Pistoiese

Ore 15:00 – Pro Sesto-Olbia

Ore 17:30 – Albinoleffe-Giana Erminio

Ore 17:30 – Carrarese-Piacenza

Ore 17:30 – Como-Lecco

Ore 17:30 – Pro Vercelli-Lucchese

Classifica Serie C Girone A

Lecco, Carrarese 7

Como, Juventus U23, Novara, Grosseto, Renate, Pontedera 6

Pergolettese, Pro Patria 5

Alessandria, Pro Vercelli 4

Piacenza, Pro Sesto 3

Pistoiese, Livorno 2

Albinoleffe, Lucchese 1

Giana Erminio, Olbia 0

Risultati Serie C Girone B

Ore 15:00 – Cesena-Feralpi Salò

Ore 15:00 – Fermana-Padova

Ore 15:00 – Legnago-Triestina

Ore 15:00 – Mantova-Perugia

Ore 15:00 – Sud Tirol-Gubbio

Ore 17:30 – Fano-Sambenedettese

Ore 17:30 – Arezzo-Virtus Verona

Ore 17:30 – Imolese-Carpi

Ore 17:30 – Modena-Ravenna

Ore 17:30 – Vis Pesaro-Matelica

Classifica Serie C Girone B

Sudtirol, Matelica, Carpi 7

Modena, Triestina, FeralpiSalò 6

Legnago 5

Padova, Perugia, Imolese, Cesena, Sambenedettese 4

Fano, Virtus Verona, Mantova, Ravenna 3

Arezzo, Vis Pesaro, Gubbio, Fermana 1

Risultati Serie C Girone C

Ore 15:00 – Juve Stabia-Virtus Francavilla

Ore 15:00 – Monopoli-Teramo

Ore 15:00 – Palermo-Avellino

Ore 15:00 – Vibonese-Catanzaro

Ore 15:00 – Viterbese-Bari

Ore 17:30 – Casertana-Ternana

Ore 17:30 – Foggia-Potenza

Ore 17:30 – Paganese-Cavese

Ore 20:00 – Bisceglie-Turris

Classifica Serie C Girone C

Bari 7

Turris, Catanzaro 6

Ternana 5

Caserta, Teramo, Potenza, Vibonese 4

Avellino, Monopoli, Catania, Juve Stabia 3

Palermo, Virtus Francavilla, Viterbese, Paganese 1

Bisceglie, Foggia, Cavese 0

Trapani -1



