Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score, gironi A, B e C (11^ giornata)

Dopo un intenso weekend, ecco che il terzo campionato italiano torna di scena anche in questo mercoledi 23 ottobre per la 11^ giornata dei risultati di Serie C: anche oggi quindi, in questo secondo turno infrasettimanale della stagione, saranno impegnati tutti i club del gironi A, B e C e siamo davvero impazienti di conoscere i verdetti dal campo. I tre punti messi in palio infatti fanno gola a molti: non sono poi pochi i club che in questo ultimi giorni hanno subito capovolgimenti importanti e cambi anche nella panchina: ci attendiamo quindi match di grande spettacolo questa sera. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere quali saranno i match, e quindi i risultati, che ci allieteranno in questo mercoledì, per la 11^ giornata del campionato. Partendo dal girone A ecco che il programma generale ci ricorda ben 10 incontri, il cui primo avrà inizio solo alle ore 15,00 tra Olbia e Albinoleffe: a seguire saranno invece 5 le sfide che avranno luogo alle ore 18,30 tra cui spicca l’incontro tra Renate e Novara, dove i nerazzurri proveranno a riscattare l’ultimo KO con la Juventus U23 per continuare la caccia alla capolista Monza. Alle ore 20,45 cominceranno invece altri 4 incontri del girone A di Serie C e quindi Alessandria-Pistoiese, Monza-Gozzano, Pro Vercelli-Arezzo e Siena-Pianese.

RISULTATI SERIE C: LE ALTRE SFIDE

Sarà invece un programma più ristretto per i risultati di Serie C del girone B: in calendario infatti abbiamo appena 7 incontri, di cui 3 avranno luogo alle ore 18,30 e quindi Cesena-Sudtirol, Gubbio-Imolese e Virtus Verona-Ravenna. Alle ore 20,45 invece avranno inizio gli altri 4 sfide, dove spicca il derby tutto vicentino tra Arzignano e Vicenza. Per il girone C infine il calendario di questa intensissima 11^ giornata del campionato di andata ci offre 10 incontri, il primo alle ore 15,00 tra Virtus Francavilla e Teramo. Alle ore 18,00 cominceranno invece ben 4 incontri e quindi Paganese-Vibonese, Potenza-Cavese, Rende-Sicula Leonzio e Ternana-Avellino. Attenzione qui proprio agli umbri, che tenteranno di tornare in vetta alla classifica del girone C, dando seguito all’ottimo successo rimediato lo scorso fine settimana con il Bisceglie. Il turno si chiuderà con le rimanenti 5 partite del girone C, che avranno luogo alle ore 20,45: occhio qui al big match al San Nicola tra Bari e Catanzaro.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15:00 Olbia-AlbinoLeffe

Ore 18:30 Carrarese-Como

Ore 18:30 Giana Erminio-Pergolettese

Ore 18:30 Lecco-Juventus U23

Ore 18:30 Pontedera-Pro Patria

Ore 18:30 Renate-Novara

Ore 20:45 Alessandria-Pistoiese

Ore 20:45 Monza-Gozzano

Ore 20:45 Pro Vercelli-Arezzo

Ore 20:45 Siena-Pianese

CLASSIFICA SERIE C

Monza 25

Renate 20

Alessandria 19

Pontedera 18

Novara, Siena 17

Carrarese, Pro Patria, Como 16

Pianese Pro Vercelli, Juventus U23, Albinoleffe 12

Pistoiese 11

Arezzo 10

Gozzano 9

Olbia 8

Lecco, Giana Erminio 6

Pergolettese 4

GIRONE B

Ore 18:30 Cesena-Südtirol

Ore 18:30 Gubbio-Imolese

Ore 18:30 Virtus Verona-Ravenna

Ore 20:45 Arzignano- Vicenza

Ore 20:45 FeralpiSalò-Piacenza

Ore 20:45 Padova-Sambenedettese

Ore 20:45 Reggio Audace-Rimini

CLASSIFICA SERIE C

Padova 22

Vicenza 21

Carpi 20

Reggio Audace, Sudtirol 19

Sambenedettese 18

Piacenza 17

V Verona 16

Feralpisalò 15

Triestina, Ravenna 13

Vis Pesaro, Cesena 11

Modena, Fano 10

Fermana, Arzignano, Rimini 8

Gubbio 6

Imolese 5

GIRONE C

Ore 15:00 Virtus Francavilla-Teramo

Ore 18:30 Paganese-Vibonese

Ore 18:30 Potenza-Cavese

Ore 18:30 Rende-Sicula Leonzio

Ore 18:30 Ternana-Avellino

Ore 20:45 Bari-Catanzaro

Ore 20:45 Casertana-Monopoli

Ore 20:45 Catania-Bisceglie

Ore 20:45 Reggina-Picerno

Ore 20:45 Rieti-Viterbese

CLASSIFICA SERIE C

Potenza 23

Ternana, Reggina 22

Monopoli 19

Bari 18

Viterbese 17

Catanzaro 16

Paganese, Catania 15

Vibonese, Casertana 14

Virtus Francavilla 13

Cavese, Teramo 12

Avellino 11

Picerno 10

Bisceglie 9

Sicula Leonzio 6

Rieti 5

Rende 2



