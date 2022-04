Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score gironi A, C (37^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO I GIRONI A E C!

La 37^ giornata che ci sta per fare compagnia per i risultati di Serie C prende il via alle ore 14:30 di sabato 16 aprile: vivremo nel primo pomeriggio le partite del girone A, poi alle ore 17:30 nuova infilata di match questa volta con il girone C protagonista. Siamo alla resa dei conti: il primo verdetto è quello del Bari che ha ottenuto la promozione diretta, qualche timidissima speranza per la Vibonese di raggiungere almeno il playout ma per il resto è tutto ancora in divenire, per un finale di stagione davvero entusiasmante.

Naturalmente la nostra attenzione è rivolta in particolar modo al Druso: si gioca Sudtirol Padova, alla penultima giornata, con le due squadre separate da due punti nella classifica del girone A e dunque gli altoatesini che con una vittoria sarebbero in Serie B, ma che mancando il successo dovrebbero rimandare tutto all’ultima giornata con il rischio che questo finale di stagione regolare diventi una tremenda beffa. Vedremo quello che succederà sui campi, ma intanto che aspettiamo possiamo valutare il quadro dei risultati di Serie C con qualche discorso più approfondito.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Il tema interessante all’interno dei risultati di Serie C per questa 37^ giornata, a parte ovviamente la sfida diretta per la promozione nel girone A, è quello che riguarda la lotta per i playoff e la salvezza. Alcune posizioni sono ben definite, per esempio nel girone A c’è soltanto un posto a disposizione nella griglia degli spareggi per la promozione ma quel posto se lo giocano tante squadre, e dunque il finale di stagione promette scintille in tal senso tanto quanto la corsa per evitare la retrocessione dirett.

Se nel girone C la Vibonese ha ormai in piede e mezzo in Serie D, nel girone A Giana Erminio e Legnago Salus sono appaiate all’ultimo posto in classifica ma due punti più sopra c’è l’altra coppia formata da Pro Sesto e Seregno, e quindi sarà una sorta di mini-quadrangolare a distanza con l’ultima che alla fine sarà costretta a retrocedere. Nel girone C invece è interessantissima la lotta per accaparrarsi gli ultimi posti utili per giocare i playoff: non resta che stare a vedere quello che accadrà, tra poco per i risultati di Serie C si inizia davvero questo sabato…

RISULTATI SERIE C: 37^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Giana Erminio Triestina

Ore 14:30 Lecco Seregno

Ore 14:30 Legnago Salus Albinoleffe

Ore 14:30 Piacenza Feralpisalò

Ore 14:30 Pro Patria Mantova

Ore 14:30 Pro Vercelli Fiorenzuola

Ore 14:30 Renate Pergolettese

Ore 14:30 Sudtirol Padova

Ore 14:30 Trento Juventus U23

Ore 14:30 Virtus Verona Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 86

Padova 84

Feralpisalò 65

Renate 61

Lecco, Triestina 54

Pro Vercelli 52

Juventus U23 50

Piacenza 49

Fiorenzuola 43

Pro Patria, Albinoleffe, Virtus Verona 42

Pergolettese (-1) 40

Mantova 39

Trento 38

Pro Sesto, Seregno 32

Legnago Salus, Giana Erminio 30

GIRONE C

Ore 17:30 Acr Messina Turris

Ore 17:30 Avellino Vibonese

Ore 17:30 Catanzaro Campobasso

Ore 17:30 Fidelis Andria Monterosi

Ore 17:30 Latina Monopoli

Ore 17:30 Paganese Picerno

Ore 17:30 Potenza Juve Stabia

Ore 17:30 Taranto Bari

Ore 17:30 Virtus Francavilla Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 74

Palermo 63

Catanzaro, Avellino 61

Virtus Francavilla, Monopoli 55

Monterosi 50

Foggia (-2) 48

Juve Stabia 47

Turris, Picerno 46

Campobasso 43

Latina 41

Acr Messina 39

Taranto 37

Potenza 35

Fidelis Andria 29

Paganese 26

Vibonese 21











