Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: le sfide del girone A

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: AL VIA LA 19^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie C in questo sabato 18 dicembre 2021: siamo ormai alle ultime battute dell’andata del terzo campionato nazionale e anzi proprio oggi festeggeremo con la 19^ giornata l’ultimo turno. È tempo dunque di tirare i primi bilanci della prima parte della stagione di campionato, assegnare il titolo di campione di inverno e già guardare al prossimo futuro, per cominciare il ritorno (e l’anno nuovo) con nuovo slancio. Ecco perché anche oggi ci attendiamo allora gran colpi di scena in campo: tenuto poi conto che non saranno affatto pochi gli incontri che ci faranno compagnia in questo sabato 18 dicembre.

Anzi lista alla mano vediamo pure che saranno ben nove le sfide che ci attenderanno oggi pomeriggio, tutte valide per il girone A: e pure la gran parte avrà inizio alla medesima ora. Calendario alla mano vediamo che oggi primo fischio d’inizio sarà alle ore 13.00 con l’incontro tra Renate e Feralpisalò, match che pure vede i nerazzurri ben motivati a tornare a sorridere, dopo anche il KO maturato contro la Pergolettese solo pochi giorni fa. Solo alle ore 14.30 invece assisteremo al fischio d’inizio delle partite Trento-Albinoleffe e Giana Erminio-Fiorenzuola, come anche a Legnago-Juventus U23 e al derby lombardo Lecco-Pro Sesto. Pure sempre alle ore 14.30 avranno inizio Pro Vercelli e Mantova, come anche Piacenza-Seregno e Virtus Verona-Padova, come l’incontro tra Pro Patria e Pergolettese, che pure vede i tigrotti in chiarissima difficoltà dopo anche il pari recuperato sui virgiliani a reti bianche.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo e dunque vivere questo sabato tutto riservato ai risultati della Serie C, ci pare necessario ora pure dare un miglior contesto agli incontri che ci faranno compagnia breve: urge allora un confronto con la classifica del girone A, così fissata, ricordando che sarà l’unico gruppo oggi a scendere in campo, dei tre soliti. Come abbiamo detto prima, la 19^ giornata sarà anche l’ultima del turno di andata: è tempo allora di fissare il Campione d’Inverno che per il gruppo A è ovviamente il Sudtirol (pure oggi assente per quarantena).

Con 44 punti a tabella e un vantaggio di ben 6 lunghezze dai primi rivali, per gli altoatesini non vi è alcun pericolo oggi, pur non potendo scendere in campo: pure alle loro spalle è lotta aperta per ottenere il miglior piazzamento alla chiusura della prima parte della stagione. Ecco che allora oggi saranno punti pesantissimi per squadre come Padova, Renate e Feralpisalò, prime indiziate per il ruolo di rivale alla capolista del gruppo, come pure per club come Pro Vercelli, Lecco e Seregno, che faticano entro i limiti della zona play off, e sperano oggi di potersi entrare con due piedi. Pure non dimentichiamo che i tre punti messi in palio in questo sabato dedicato ai risultati di serie C saranno importantissimi anche per coloro che si presentano al turno in chiara difficoltà. È il caso della Pro Patria, che ormai pare non saper più vincere, come pure di Pro Sesto e Giana Erminio che in zona retrocessione, sperano comunque in un miracolo di natale. Sarà così? Staremo a vedere.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 13:00 Renate-FeralpiSalò

Ore 14:30 Giana Erminio-Fiorenzuola

Ore 14:30 Lecco-Pro Sesto

Ore 14:30 Legnago Salus-Juventus U23

Ore 14:30 Piacenza-Seregno

Ore 14:30 Pro Patria-Pergolettese

Ore 14:30 Pro Vercelli-Mantova

Ore 14:30 Trento-AlbinoLeffe

Ore 14:30 Virtus Verona-Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 44

Padova 38

Renate, Feralpisalò 36

Triestina 30

Virtus Verona, Juventus U23 24

Albinoleffe, Pro Vercelli, Lecco 23

Seregno 22

Piacenza 21

Trento, Pergolettese (-2) 20

Fiorenzuola 19

Legnago Salus 18

Mantova, Pro Patria 17

Pro Sesto 14

Giana Erminio 13



