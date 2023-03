Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score posticipi 16 marzo

RISULTATI SERIE C: LE ULTIME DUE PARTITE!

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi pomeriggio, infatti per chiudere il turno infrasettimanale ci attendono ancora i due posticipi della 32^ giornata del girone C in programma appunto oggi, giovedì 16 marzo 2023. Sarà un pomeriggio sicuramente intrigante, perché nel girone più meridionale della Serie C 2022-2023 devono ancora scendere in campo la prima e la seconda in classifica, cioè il Crotone e il Catanzaro che stanno dando vita a un duello meraviglioso per la promozione.

Andiamo allora a presentare che cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie C della 32^ giornata del girone C: si comincerà alle ore 14.30 con Fidelis Andria Crotone, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Catanzaro Monterosi Tuscia. Classifica alla mano, sono due partite che non dovrebbero avere storia, ma staremo a vedere se pugliesi e laziali sapranno mettere i bastoni fra le ruote alle due fantastiche calabresi…

RISULTATI SERIE C: LE DUE CALABRESI

Parliamo quindi ancora di Catanzaro e Crotone per i risultati Serie C. Lunedì sera il posticipo è terminato con un pareggio per 1-1 allo stadio Scida, risultato naturalmente perfetto per la capolista Catanzaro, che a Crotone si è presa il pareggio utile per restare a +14 sui cugini regionali. Il Crotone ha comunque poco da rimproverarsi, perché con 66 punti sta viaggiando a un ritmo molto alto, ma il problema è che davanti c’è un Catanzaro già capace di toccare quota 80 punti e che ormai fa i conti solo sul “quando” diventerà matematicamente sicura la sospirata promozione in Serie B.

Oggi le due calabresi affrontano squadre che invece stanno lottando per salvarsi: la differenza tecnica è enorme, sulla carta dovrebbe arrivare una doppia vittoria ma bisogna stare attenti a cosa succederà, perché oggi non potranno arrivare verdetti, ma domenica nel turno del weekend potrebbe già essere la prima occasione per celebrare la promozione del Catanzaro. Il Crotone invece ha a sua volta un margine enorme sul terzo posto, dunque come minimo la piazza d’onore è di fatto assicurata per i pitagorici…

RISULTATI SERIE C, 32^ GIORNATA

GIRONE C

ore 14.30 Fidelis Andria Crotone

ore 17.30 Catanzaro Monterosi Tuscia

