Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score posticipi, 24 febbraio

RISULTATI SERIE C: I POSTICIPI DI OGGI

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, giovedì 24 febbraio 2022, perché il recupero della ventiduesima giornata in turno infrasettimanale culminerà oggi con gli ultimi due posticipi che permetteranno di avere un quadro più completo della situazione e anche della classifica per quanto riguarda il girone B, che è l’unico gruppo ad avere posticipi in programma anche oggi, in questa Serie C 2021-2022 che non conosce tregua in queste settimane.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prima sconfitta per la Reggiana: fa festa il Gubbio!

La prima partita in programma sarà alle ore 18.00 Carrarese Siena, derby toscano molto interessante perché metterà di fronte due formazioni che sono entrambe a caccia di un posto nei playoff di fine stagione, dal momento che la Carrarese ha 32 punti e il Siena è due lunghezze più avanti, a quota 34. Nella scorsa giornata tuttavia sono arrivate due pesanti sconfitte: 3-0 a Pistoia per la Carrarese, 3-1 a Chiavari contro la Virtus Entella per il Siena. Chi saprà reagire oggi?

Diretta/ Lecco Giana Erminio (risultato finale 1-0): autogol decisivo di Magri!

RISULTATI SERIE C: TUTTI I POSTICIPI

I risultati Serie C saranno protagonisti oggi anche in prima serata, sempre nel girone B, dal momento che ci attende invece con fischio d’inizio alle ore 21.00 Lucchese Entella, che sarà il secondo e ultimo posticipo di questo turno infrasettimanale che è stato aggiunto a causa dei rinvii di gennaio dettati dalla pandemia di Coronavirus. L’Entella arriva naturalmente dalla già citata vittoria per 3-1 contro il Siena, la Lucchese deve invece riscattarsi dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Pontedera.

Anche in classifica gli orizzonti di toscani e liguri sono decisamente diversi: la Lucchese ha 29 punti e deve pensare innanzitutto a conquistare la salvezza, perché il rischio playout potrebbe essere concreto; la Virtus Entella ha invece 49 punti, un posto ai playoff non è in discussione per la formazione di Chiavari, che però naturalmente punterà ad ottenere la migliore posizione possibile nella griglia della cosiddetta post-season.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: nuovo allungo del Bari

RISULTATI SERIE C

GIRONE B

Ore 18.00 Carrarese Siena

Ore 21.00 Lucchese Entella



© RIPRODUZIONE RISERVATA