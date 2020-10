Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 3^ giornata

RISULTATI SERIE C: DUE POSTICIPI DI LUSSO

Anche oggi, giovedì 8 ottobre 2020, saranno protagonisti i risultati Serie C perchè avremo due posticipi della terza giornata, primo turno infrasettimanale di questa nuova stagione che inizia fra mille problemi e difficoltà, dal Covid al fallimento del Trapani per segnalare solo i principali. Oggi comunque si prova a pensare solamente al campo e allora la nostra attenzione si concentra sul girone B, perché proprio il gruppo dell’Italia centro-settentrionale (regioni orientali) ci proporrà entrambi gli incontri che oggi aggiungeranno altri due risultati Serie C al quadro della stagione e naturalmente alla classifica di Serie C per il girone B. Annotiamo allora che si comincerà alle ore 18.30, quando è fissato il fischio d’inizio di Gubbio Arezzo, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Perugia Cesena, che merita sicuramente il titolo di big-match considerato il blasone di entrambe le compagini.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO DEI POSTICIPI

Presentando i risultati Serie C per quanto riguarda questi due posticipi della terza giornata, che prolungano al giovedì il primo turno infrasettimanale del campionato 2020-2021 di Serie C, possiamo osservare che le partite di oggi riguardano logicamente le due squadre che avevano vissuto lunedì sera Arezzo Perugia, il posticipo della seconda giornata che avevamo vissuto nello scorso weekend. Sfida molto sentita, quasi un derby tra due città vicine anche se di regioni differenti, il Perugia aveva vinto per 0-1 ad Arezzo, dunque adesso il Grifone cerca una conferma, mentre i toscani dell’Arezzo vorranno il riscatto affrontando un’altra squadra umbra, cioè il Gubbio, che a sua volta deve però risollevarsi dalla sconfitta subita domenica sul campo della Sambenedettese. Il bisogno di riscatto è d’altronde comune anche al Cesena, che arriverà a Perugia sulla scia della brutta sconfitta casalinga subita domenica contro la Triestina.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA 3^ GIORNATA, GIRONE B

Ore 18.30 Gubbio Arezzo

Ore 20.45 Perugia Cesena

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B

Matelica, Sudtirol, Carpi 7

Triestina, Modena, Feralpisalò 6

Legnago Salus 5

Imolese, Perugia, Sambenedettese, Padova 4

Mantova, Fano, Virtus Verona 3

Vis Pesaro, Cesena, Fermana 1

Arezzo, Ravenna, Gubbio 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA