Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 9^ giornata

RISULTATI SERIE C: LE ULTIME DUE PARTITE DELLA 9^ GIORNATA

I risultati Serie C saranno protagonisti persino oggi, giovedì 20 ottobre 2022: spalmare le partite su quante più giornate e fasce orarie possibili è ormai un’esigenza economica anche nel campionato di Serie C e allora ecco che il turno infrasettimanale si prolungherà fino al giovedì sera, anche perché ci sono state due squadre che nel turno del weekend hanno disputato il posticipo del lunedì e quindi non potevano tornare in campo già ieri.

Il riferimento è naturalmente a Mantova e Pordenone, che hanno giocato lunedì sera la partita vinta per 2-1 dai padroni di casa lombardi e che rivedremo quindi in campo questa sera. Presentiamo allora il programma dei due posticipi del girone A per completare il quadro dei risultati Serie C per la nona giornata: alle ore 18.30 ecco Pordenone Trento, mentre alle ore 21.00 avremo Vicenza Mantova.

RISULTATI SERIE C: IL BIG-MATCH

In base a blasone e tradizione delle squadre coinvolte, chiaramente il big-match tra i posticipi dei risultati Serie C sarà Vicenza Mantova, anche se adire il vero fino a questo momento il cammino non è stato esaltante per veneti e lombardi. Il Vicenza se non altro con i suoi 11 punti potrebbe essere considerato in zona playoff, però arriva dalla sconfitta contro il Renate e dovrà rilanciarsi subito se non vorrà trovarsi invischiato nei guai.

Davvero preziosa invece è stata per il Mantova la già citata vittoria contro il Pordenone, perché i lombardi sono saliti a quota 8 punti, restano sempre nella zona bassa della classifica del girone A di Serie C ma almeno hanno vinto per la seconda volta e adesso sperano di fare bene anche a Vicenza per dare una svolta alla stagione, che altrimenti resterà di pura sofferenza.

RISULTATI SERIE C, POSTICIPI 9^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.30 Pordenone Trento

ore 21.00 Vicenza Mantova











