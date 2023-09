RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Il trend degli ultimi anni, diretta gol live score (11 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: IL TREND

Ci avviciniamo alla serata per i risultati di Serie C: quando si parla di girone C bisogna considerare che negli ultimi anni questo raggruppamento è sempre stato il più tosto. Da qui sono infatti uscite squadre come Salernitana e Benevento, che poi sono andate in Serie A subito o quasi; ma anche il Bari, che l’anno scorso è andato ad un secondo dalla promozione nel massimo campionato, e poi due compagini che a suon di record hanno dominato questo girone C, di fatto scoraggiando qualunque possibile competizione fin dalle prime battute della stagione mostrando una superiorità netta e schiacciante.

Parliamo della Ternana di Cristiano Lucarelli, 90 punti in 36 partite, e del Catanzaro che addirittura ha segnato 102 gol, ne ha incassati 21 e ha chiuso con 96 punti giocando un torneo a parte. In generale poi abbiamo vissuto la presenza di squadre costruite per qualcosa di importante: Pescara e Foggia, ma anche l’Avellino con le ultime due che sono ancora parte di questo raggruppamento. In questa stagione avremo un’altra “ammazza-campionato” nel girone C? I risultati di Serie C ce lo diranno settimana dopo settimana, intanto sarà già molto interessante valutare quello che succederà nei posticipi della seconda giornata che si giocano tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

Il quadro dei risultati di Serie C per la seconda giornata si completa lunedì 11 settembre: come abbiamo avuto modo di dire, la grande novità stagionale nella terza divisione è il calendario che contempla partite anche al venerdì e un lunedì più intenso rispetto al passato. Dunque, questa sera alle ore 20:45 assisteremo a quattro partite, tutte valide per il girone C: nello specifico si tratta di Benevento Virtus Francavilla, Foggia Giugliano, Juve Stabia Avellino e Picerno Taranto. Un quadro interessante: il focus lo potremmo fare sul Benevento, che dopo quasi un decennio è tornato a giocare in Serie C e ora ovviamente punta con decisione la promozione diretta.

Sarà però difficile, perché la concorrenza è agguerrita: già la Virtus Francavilla questa sera rappresenta un’avversaria tosta, con esperienza recente in terza divisione e stagioni interessanti. Poi vedremo in campo, per i risultati di Serie C di questa sera, anche Juve Stabia e Avellino e ancora il Foggia: sicuramente si tratta di società che hanno ambizioni al netto di come hanno iniziato la loro stagione o degli anni scorsi. Vedremo, comunque: le quattro partite che formano i risultati di Serie C del lunedì cominciano tra poche ore, e anche la classifica del girone C ne risulterà inevitabilmente modificata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco saremo dunque in campo per i risultati di Serie C. Il lunedì sera dedicato al girone C sarà particolarmente intenso: Juve Stabia Avellino è il big match, gli irpini sono reduci da una stagione in cui, attesi al salto di qualità, hanno invece steccato e ora ovviamente vanno a caccia di riscatto, sapendo che la promozione è alla loro portata ma che questo è un raggruppamento molto difficile da superare. Trasferta complessa al Romeo Menti, contro una Juve Stabia che in epoca molto recente ha fatto un paio di viaggi in Serie B e dunque ha l’ambizione di tornarci il prima possibile.

Così anche il Foggia, molto competitivo lo scorso anno ma già sconfitto a Taranto alla prima giornata. per quanto riguarda invece lo stesso Taranto, il Picerno e il Giugliano, diciamo che il primo obiettivo nei risultati di Serie C sarà quello di salvarsi; poi, eventualmente si valuterà se possa esserci la possibilità di correre per i playoff (giocati l’anno scorso dagli abruzzesi) perché il fatto che vi si qualifichino le prime dieci squadre della classifica concede ovviamente delle chance. Adesso però aspettiamo che finalmente per i risultati di Serie C inizino questi posticipi della seconda giornata…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 2^ GIORNATA

Ore 20:45 Benevento Virtus Francavilla

Ore 20:45 Foggia Giugliano

Ore 20:45 Juve Stabia Avellino

Ore 20:45 Picerno Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia, Turris, Taranto, Latina, Potenza, Crotone, Giugliano, Picerno 3

Audace Cerignola 2

Acr Messina, Sorrento 1

Monopoli, Casertana, Brindisi, Catania, Virtus Francavilla, Monterosi, Avellino, Foggia 0











