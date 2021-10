Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score posticipi girone C

RISULTATI SERIE C: OGGI CATANIA E PALERMO IN CAMPO!

I risultati Serie C continuano a tenerci compagnia, praticamente senza soluzione di continuità in questo periodo. Solamente giovedì scorso era terminato il turno infrasettimanale con gli ultimi due posticipi nel girone C, da sabato è cominciato il turno del weekend che poi naturalmente è proseguito ieri con la maggior parte delle partite, ma oggi ci sono due posticipi e non è tutto, perché l’ultima partita sarà addirittura domani.

Una settima giornata dunque davvero degna di essere definita “spezzatino” per la Serie C 2021-2022, in particolare nel già citato girone C, perché le partite che al momento mancano ancora all’appello sono tutte relative proprio al gruppo più meridionale, posticipi dovuti almeno in parte “a cascata” proprio al fatto che alcune delle squadre coinvolte hanno giocato giovedì nell’infrasettimanale, più altre esigenze comprese quelle televisive. Piaccia o meno, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine…

RISULTATI SERIE C: I POSTICIPI DI OGGI

Ecco dunque che nei risultati Serie C oggi avremo due partite da tenere d’occhio, tra l’altro ad orari nettamente distanti fra loro. Si comincerà infatti alle ore 15.00 con Picerno Catania, con i siciliani che a dire il vero sono l’unica delle quattro squadre in campo oggi ad avere giocato in posticipo giovedì nel turno precedente, quando i rossazzurri siciliani avevano ospitato la Turris al Massimino ricavandone una brutta sconfitta.

Si passa poi alla prima serata per assistere alle ore 21.00 a una partita certamente molto attesa come Juve Stabia Palermo, incontro fra due delle piazze più blasonate di scena in questo campionato di Serie C. Sarà dunque un lunedì sera decisamente stuzzicante, senza dimenticare che poi per chiudere la lunghissima settima giornata del campionato di terza serie ci sarà anche il posticipo del martedì, alle ore 15.30 di domani pomeriggio, quando comincerà Catanzaro Fidelis Andria.

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 15.00 Picerno Catania

Ore 21.00 Juve Stabia Palermo



