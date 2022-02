Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live gironi A, B (recupero 22^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO I GIRONI A E B!

Il turno infrasettimanale che riguarda i risultati di Serie C prosegue mercoledì 23 febbraio: il recupero della 22^ giornata riguarda oggi i gironi A e B, dunque ci si mette in pari rispetto al calendario del campionato ricordando che due posticipi validi per il girone B andranno in scena domani. Dunque, oggi vivremo la bellezza di 18 partite: la situazione sembra essere definita per quanto riguarda alcune lotte, come sempre l’highlight viene posto sullo straordinario duello tra Reggiana e Modena che nella classifica del girone B occupano in coabitazione il primo posto con una vita di vantaggio sulla concorrenza.

Nel girone A invece il Sudtirol ha fermato la sua corsa domenica, ma non ha pagato dazio perché ha pareggiato anche il Padova: difficile che la Feralpisalò possa tornare davvero a contatto, ma se non altro i biancoscudati devono stare attenti pur se oggi affrontano un Legnago Salus ultimo in classifica e dunque del tutto abbordabile. Vedremo se ci sarà l’occasione per accorciare rispetto alla capolista impegnata a Trento, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie C si inizi a giocare possiamo valutare tutti questi temi facendo una rapida carrellata del contesto in cui prenderà il via questo mercoledì dedicato al recupero della 22^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quindi pronti a vivere i risultati di Serie C per questo recupero integrale della 22^ giornata. Abbiamo detto che Sudtirol e Padova hanno pareggiato nell’ultimo turno: gli altoatesini non sono riusciti a segnare contro la Pro Patria (ex squadra di Ivan Javorcic), curiosamente i biancoscudati hanno fatto 2-2 sul campo del Trento che è proprio quello che tre giorni dopo ospita la capolista, e allora sarà un confronto immediato per scoprire quello che succederà. La Feralpisalò intanto osserva sorniona, con la possibilità se non altro di mettere pressione al Padova per quanto riguarda il secondo posto in classifica.

Nel girone B è tutto deciso per le prime due posizioni, certo i punti a disposizione sono ancora tanti ma è francamente semi-impossibile che qualcuna vada a dare fastidio a Reggiana e Modena, che stanno viaggiando alla grande e ormai hanno messo un abisso tra sé e le rivali. Che sono tante nelle posizioni di rincalzo, tra queste la rivelazione Vis Pesaro che oggi potrebbe fare lo scherzetto a un Pescara che chiaramente sperava in un campionato diverso, aveva le capacità per rimanere a contatto con le due emiliane ma ha perso davvero troppi punti. In coda la Viterbese affronta in generale un buon momento: lo ha dimostrato anche domenica, ma poi il Modena si è preso la vittoria nel finale.

RISULTATI SERIE C: RECUPERI 22^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Juventus U23 Pro Patria

Ore 14:30 Mantova Feralpisalò

Ore 14:30 Seregno Pro Vercelli

Ore 18:00 Lecco Giana Erminio

Ore 18:00 Padova Legnago Salus

Ore 18:00 Piacenza Triestina

Ore 18:00 Pro Sesto Pergolettese

Ore 18:00 Virtus Verona Renate

Ore 18:30 Albinoleffe Fiorenzuola

Ore 21:00 Trento Sudtirol

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 67

Padova 59

Feralpisalò 52

Renate 50

Triestina 41

Juventus U23 39

Lecco 38

Pro Vercelli 37

Piacenza 35

Albinoleffe 32

Mantova, Trento 31

Pro Patria, Pergolettese (-1), Virtus Verona 28

Fiorenzuola, Seregno, Pro Sesto 26

Giana Erminio 24

Legnago Salus 21

GIRONE B

Ore 14:30 Viterbese Olbia

Ore 18:00 Ancona-Matelica Grosseto

Ore 18:00 Montevarchi Fermana

Ore 18:00 Pistoiese Pontedera

Ore 18:00 Teramo Modena

Ore 21:00 Gubbio Reggiana

Ore 21:00 Imolese Cesena

Ore 21:00 Vis Pesaro Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Modena 65

Cesena 51

Pescara 44

Ancona-Matelica 42

Vis Pesaro 35

Siena, Gubbio 34

Pontedera 33

Carrarese 32

Olbia, Teramo 30

Lucchese 29

Montevarchi, Fermana 26

Imolese (-2) 25

Pistoiese, Viterbese 24

Grosseto 21



