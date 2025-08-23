Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle dieci partite che si giocano sabato 23 agosto per la prima giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Ci siamo, finalmente possiamo vivere insieme questo sabato con i risultati Serie C e allora possiamo brevemente ricordare i principali accadimenti di una stagione passata che era stata caratterizzata da tre bellissimi duelli per la promozione diretta. Sul filo di lana il Padova era riuscito a effettuare il controsorpasso sul Vicenza, evitando di gettare ancora tutto alle ortiche; nel girone B l’Entella aveva impresso un grande ritmo e alla fine aveva staccato la Ternana, mentre nel girone C l’Avellino aveva vinto il testa a testa con l’Audace Cerignola, spezzando il sogno dei pugliesi che si era fatto molto concreto.

Attraverso i playoff era poi arrivata la quarta promozione ad opera del Pescara, guidato da Silvio Baldini; tra gli addii più dolorosi, sicuramente quello già citato del Milan Futuro, che alla prima stagione di sempre è stato costretto al playout e lo ha perso nei confronti della Spal, che allo stesso modo però non parteciperà a questo campionato. Siamo allora pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi per un altro tardo pomeriggio e serata di grande calcio: i risultati Serie C stanno per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA UNA STAGIONE LUNGHISSIMA!

Anche per i risultati Serie C siamo prontissimi a vivere una nuova stagione, che sarà come sempre lunghissima: abbiamo già avuto gli anticipi del venerdì e sabato 23 agosto si torna in campo con altre partite della prima giornata, coinvolti i gironi A e B e attenzione perché si comincia alle ore 17:30.

Sarà Torres Pontedera ad aprire le danze, poi si gioca anche alle ore 18:00 e soprattutto alle ore 21:00, con orario spostato rispetto alle ultime annate; il campionato di terza divisione come sempre prevede che si disputi una stagione regolare e poi i playoff e i playout (questi eventuali) per definire altre promozioni e retrocessioni.

Ci sono parecchie novità: forse la prima e più importante è la presenza dell’Union Brescia, già vincente in Coppa Italia Serie C ma ora chiamata a un bel campionato dopo il fallimento dello storico Brescia, che si era salvato sul campo in Serie B.

Apertura casalinga contro l’Arzignano, il big match di giornata potrebbe essere Giana Erminio Trento nel girone A ma attenzione anche ad Alcione Milano Triestina, sempre dovendo valutare le ambizioni degli alabardati. In ogni caso siamo davvero ad un passo da un bel sabato in compagnia dei risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE PRIME PARTITE

Con i risultati Serie C ci approcciamo a una stagione davvero intrigante: ad esempio sono aumentate ancora le seconde squadre, la Juventus Next Gen accorcia più o meno le sue trasferte tornando a giocare nel girone B (oggi in trasferta contro il Carpi) mentre quello che hanno vissuto i bianconeri lo scorso anno sarà ora una realtà per l’Atalanta U23, che dovrà disputare il girone C vista la presenza dell’Inter U23 che ha guadagnato invece il girone A. Tre Under dunque ai nastri di partenza, ma sono comunque aumentate anche se la quarta, il Milan Futuro, è retrocesso in Serie D e dunque non è più protagonista qui.

Tra le altre squadre da tenere d’occhio nel corso della stagione possiamo citare la neopromossa Dolomiti Bellunesi che vive il sogno del professionismo e sa che salvarsi sarà tutt’altro che semplice, poi il Ravenna tornato a giocare questo campionato e magari l’Ascoli, chiamato necessariamente al cambio di passo dopo una stagione che l’ha visto rischiare anche di retrocedere. Questi sono solo alcuni dei temi principali che sono legati agli imminenti risultati Serie C, adesso aspettiamo che le prime partite prendano il via per scoprire davvero quello che succederà sui dieci campi coinvolti questo sabato.

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Alcione Milano Triestina 0-0

Ore 18:00 Giana Erminio Trento 0-0

Ore 21:00 Albinoleffe Dolomiti Bellunesi

Ore 21:00 Union Brescia Arzignano

Ore 21:00 Lecco Ospitaletto

GIRONE B

Ore 17:30 Torres Pontedera 0-0

Ore 18:00 Ascoli Pianese 0-0

Ore 18:00 Carpi Juventus Next Gen 0-0

Ore 21:00 Ravenna Campobasso

Ore 21:00 Rimini Gubbio

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C