Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score di domenica 24 agosto, con la prima giornata ecco altre dieci partite per i gironi A e C.

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE IL PROGRAMMA!

Altre 10 partite per i risultati Serie C: domenica 24 agosto 2025 prosegue il programma della prima giornata e ci dobbiamo ancora abituare a tutte le grandi novità portate in dote dal campionato di terza divisione, diciamo subito che si comincia a giocare alle ore 18:00 e le ultime partite saranno alle ore 21:00.

Oggi in campo i gironi A e C; negli ultimi anni la domenica è sempre stata la giornata di maggiore focus per i risultati Serie C, adesso in un regime di prima giornata è chiaramente troppo presto per classifiche o pronostici anche perché questo campionato ci ha sempre insegnato che le sorprese possono superare le conferme.

Certamente però qualcosa possiamo dirlo; ad esempio questa sera torna in campo il Vicenza, che nell’ultima stagione ha perso in maniera beffarda una promozione che pareva aver conquistato a scapito del Padova e poi non ha superato i playoff.

L’esordio arriva contro il Lumezzane, che avrebbe potuto non esistere più: “convocato” dal sindaco per sopperire alla scomparsa del Brescia, alla fine è rimasto in vita perché a trasferirsi in città è stata la Feralpisalò, dunque bisogna tenere conto anche di questo nei risultati Serie C che tra poco torneranno davvero a farci compagnia.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GLI HIGHLIGHTS DELLA DOMENICA

Abbiamo già dato qualche argomento, nei risultati Serie C di oggi ci sono altri temi interessanti: la novità del girone A è rappresentata dal Cittadella, che dopo l’epopea nel campionato cadetto è retrocesso e ora proverà a fare quello che aveva fatto l’ultima volta, una promozione immediata, anche se l’esordio sarà tutt’altro che semplice visto che arriva in trasferta contro la Virtus Verona, una squadra che sulla carta sa di poter puntare alla fase nazionale dei playoff. Scenario simile per il Cosenza, tornato in Serie C dopo qualche salvezza miracolosa: prima giornata a Monopoli, i gabbiani sono stati competitivi per la promozione l’anno scorso.

Avremo poi lo spostamento dell’Atalanta U23: le lunghe trasferte che nell’ultima stagione erano toccate alla Juventus Next Gen sono adesso di competenza degli orobici (si comincia a Latina) e questo si deve alla nascita dell’Inter U23 che è stata inserita nel girone A. La giovane Dea è squadra da fase nazionale, ma finora ha sempre giocato appunto nel girone del Nord Italia: da vedere cosa riuscirà a fare nel gruppo che da tanti anni è considerato il più competitivo, la risposta la forniranno tra poco i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Pergolettese Renate

Ore 18:00 Virtus Verona Cittadella

Ore 21:00 Pro Patria Pro Vercelli

Ore 21:00 Vicenza Lumezzane

GIRONE C

Ore 18:00 Giugliano Potenza

Ore 18:00 Latina Atalanta U23

Ore 18:00 Sorrento Cavese

Ore 21:00 Casarano Trapani

Ore 21:00 Catania Foggia

Ore 21:00 Monopoli Cosenza

