Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite della 10^ giornata in programma oggi, domenica 19 ottobre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: I DUE ANTICIPI PER PRANZO!

Ormai ci stiamo abituando al doppio anticipo dell’ora di pranzo alla domenica per i risultati Serie C. Avremo quindi fra pochi minuti Campobasso Ternana per il girone B, più Casertana Siracusa per quanto riguarda naturalmente il girone C. Qui saranno i padroni di casa ad indossare i panni della favorita d’obbligo, ospitando il fanalino di coda che fino a questo momento ha perso ben otto partite su nove. Il Siracusa cercherà il colpo a sorpresa, ma evidentemente questa è un’occasione per la Casertana di consolidarsi sempre più in zona playoff.

Campobasso Ternana sarà invece una sfida tra due squadre che si trovano proprio in zona playoff, con gli umbri due punti avanti ma i molisani che hanno ancora una partita da recuperare: insomma, le differenze sono minime e di conseguenza ogni punto potrebbe incidere molto nella corsa verso il medesimo obiettivo finale. Questo è ciò che ci attende, ma adesso naturalmente saranno i campi a parlare per la splendida domenica dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COSA PROPONE LA DOMENICA DELLA 10^ GIORNATA?

Ci sarà tantissimo da vivere oggi, domenica 19 ottobre 2025, per i risultati Serie C della decima giornata, che infatti nelle prossime ore ci proporrà ben quindici partite, esattamente la metà del totale. Vogliamo stavolta parlare per primo del girone B, questo perché ci attende la grande sfida tra le due squadre attualmente al primo posto nella classifica del girone.

Sarà quindi una domenica pomeriggio di lusso grazie a Ravenna Arezzo, con l’Ascoli particolarmente interessato attesa del proprio posticipo del lunedì sera. Abbiamo già celebrato diverse volte i grandi meriti del Ravenna, che è neopromosso dalla Serie D e adesso sogna addirittura il possibile doppio balzo consecutivo grazie a un ruolino di otto vittorie e 24 punti dopo nove giornate, che è d’altronde lo stesso per l’Arezzo.

I toscani sono meno sorprendenti perché già furono quinti l’anno scorso, però hanno fatto un ulteriore salto di qualità e adesso la promozione in Serie B è da considerare un obiettivo molto concreto, anche se questa corsa a tre promette di essere emozionante ancora per molti mesi, se tutte le protagoniste del girone B sapranno mantenere questo altissimo livello di rendimento.

Sempre tra le partite del girone B, spendiamo una citazione anche per Rimini Juventus U23: la seconda squadra bianconera arriva in Romagna, dove la Vecchia Signora fece il suo debutto in Serie B nell’anno della retrocessione, di fronte ci saranno i padroni di casa che, a causa del -12 di penalizzazione, sono costretti a tentare una difficile rimonta salvezza nei risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTE BIG IN CAMPO

Parliamo adesso del girone A, che d’altronde non sarà da meno per i risultati Serie C, dal momento che le prime tre della classifica giocheranno tutte oggi. Vicenza AlbinoLeffe sarà l’impegno della capolista: i bergamaschi sono in zona playoff, ma non è facile rallentare la marcia di chi finora vanta otto vittorie e un pareggio su nove partite. Faranno il tifo per l’AlbinoLeffe le inseguitrici, che poi in serata daranno vita al bellissimo derby lombardo Lecco Brescia, con i padroni di casa che vogliono confermarsi l’inseguitrice di riferimento e gli ospiti che puntano invece all’aggancio.

Infine il girone C, che per quantità “vince” grazie a ben sei partite domenicali per i risultati Serie C. Qui spicca Catania Salernitana, partita che ricorda trascorsi nobili per entrambe: i siciliani avranno la grande occasione di avvicinarsi alla vetta, per i campani invece una vittoria potrebbe valere il primo vero tentativo di fuga solitaria al primo posto, anche se per questo bisognerà seguire con la massima attenzione anche il risultato del Benevento, impegnato alla stessa ora in casa contro il Potenza.

RISULTATI SERIE C, 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30

Vicenza AlbinoLeffe

Ore 17:30

Lumezzane Trento

Pro Vercelli Giana Erminio

Virtus Verona Pro Patria

Ore 20:30

Lecco Brescia

GIRONE B

Ore 12:30

Campobasso Ternana

Ore 14:30

Ravenna Arezzo

Rimini Juventus U23

Ore 17:30

Pineto Perugia

GIRONE C

Ore 12:30

Casertana Siracusa

Ore 14:30

Atalanta U23 Trapani

Benevento Potenza

Catania Salernitana

Ore 17:30

Audace Cerignola Cavese

Ore 20:30

Altamura Picerno

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE