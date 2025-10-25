Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 11^ giornata in programma oggi, sabato 25 ottobre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI GIOCA FINO A SERA

Sarà molto interessante l’appuntamento con i risultati Serie C oggi, sabato 25 ottobre 2025. Avremo infatti ben dodici partite per l’undicesima giornata di campionato e, a differenza di quanto succede di solito al sabato, si giocherà anche in prima serata, dal momento che alle ore 20.30 avremo Forlì Pineto per il girone B.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 9^ giornata (oggi sabato 25 ottobre 2025)

Parliamo di una partita molto interessante fra due formazioni che sono entrambe in zona playoff e quindi buone protagoniste della classifica del girone che d’altro canto oggi sarà il mattatore con ben sei incontri in programma. La citazione è d’obbligo soprattutto per Ternana Arezzo, che ha tutte le caratteristiche per ergersi a big-match del sabato.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: pari Novara, +3 Altamura (gironi A, C, 24 ottobre)

I padroni di casa della Ternana erano tra i grandi favoriti per la promozione, hanno in verità cominciato un po’ a rilento il cammino ma con tre vittorie nelle ultime cinque giornate si sono riportati almeno al quarto posto e oggi pomeriggio si giocano una chance pesante per tornare in corsa anche per il vertice.

L’Arezzo è però fino a questo momento la squadra copertina del girone B, con un rendimento esaltante nei risultati Serie C per i toscani, che con nove vittorie hanno ben 27 punti in classifica e con la perentoria vittoria per 0-3 a Ravenna nella scorsa giornata hanno firmato il primo scatto deciso in testa, spaccando quello che era il terzetto al comando.

Risultati Serie C, classifica/ Colpo Vis Pesaro a Pontedera! Diretta gol live score (20 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GLI SPUNTI DA NORD A SUD

Gli altri due gruppi contribuiranno invece con tre partite a testa oggi per i risultati Serie C. Nel girone A è importante osservare che scenderanno in campo entrambe le inseguitrici più vicine (o meno lontane) della finora scatenata capolista Vicenza. Sarà un doppio derby lombardo, in Brescia AlbinoLeffe i padroni di casa sono certamente favoriti contro i bergamaschi, comunque in zona playoff ma reduci da due sconfitte consecutive, mentre Renate Lecco potrebbe portare qualche difficoltà in più alla squadra ospite nel lungo duello per il secondo posto, sperando di restare anche in scia ai veneti.

Ci sarà un po’ di Nord in realtà anche per il girone C oggi nei risultati Serie C e facciamo riferimento ovviamente alla partita Atalanta U23 Picerno, che tra l’altro sarà molto significativa per valutare la crescita dei giovani nerazzurri dopo le ultime due vittorie consecutive della seconda squadra della Dea. Detto che in zona playoff scenderanno in campo Crotone e Casarano, oggi potrebbe essere un sabato delicato soprattutto in ottica salvezza, dal momento che scenderanno in campo le ultime due della classifica, una Cavese che sta provando a rilanciarsi e un Siracusa sempre più in crisi…

RISULTATI SERIE C, 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30

Brescia AlbinoLeffe

Ore 17:30

Arzignano Lumezzane

Renate Lecco

GIRONE B

Ore 14:30

Guidonia Torres

Juventus U23 Pontedera

Ternana Arezzo

Ore 17:30

Campobasso Rimini

Carpi Gubbio

Ore 20:30

Forlì Pineto

GIRONE C

Ore 14:30

Atalanta U23 Picerno

Cavese Crotone

Ore 17:30

Siracusa Casarano

CLICCA PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI