Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 12^ giornata, 6 novembre

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO GIRONE C E GIRONE A!

Presentiamo un’altra domenica ricchissima di risultati Serie C, oggi domenica 6 novembre 2022 infatti sarà il giorno principale per la dodicesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023 e la curiosità è che nelle prossime ore vivremo almeno una partita in tutti i tre gironi che compongono il campionato, grazie al fatto che nel girone B ci sarà alle ore 14.30 il posticipo Imolese Olbia, che andrà a completare la giornata che per il resto in questo girone è stata disputata ieri.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: l'Alessandria respira! Live score

Di contro il girone A è già cominciato ieri con un anticipo, ma naturalmente oggi ci riserverà ben nove partite per i risultati Serie C: alle ore 14.30 nel gruppo settentrionale è in programma il fischio d’inizio per Juventus U23 Novara, Pro Patria Triestina, Renate Pergolettese, SG City Nova Virtus Verona e Trento Pro Sesto, mentre alle ore 17.30 sarà la volta delle ultime quattro partite, cioè Mantova Piacenza, Padova ArzignanoChiampo, Pordenone Lecco e Vicenza FeralpiSalò.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Catanzaro frena, Crotone e Pescara si avvicinano!

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Nove partite per i risultati Serie C della dodicesima giornata saranno in programma nelle prossime ore anche per il girone C, che vedrà poi un posticipo al lunedì sera per completarsi: oggi potremo assistere già alle ore 12.00 all’anticipo Messina Monterosi Tuscia, poi alle ore 14.30 avremo Catanzaro Crotone, Fidelis Andria Monopoli, Giugliano Juve Stabia, Pescara Gelbison, Picerno Taranto, Turris Latina e Viterbese Potenza, infine sarà alle ore 17.30 il derby pugliese Virtus Francavilla Audace Cerignola.

Spicca naturalmente il derby calabrese e big-match al vertice del girone C, cioè Catanzaro Crotone, partita della quale cercherà di approfittare soprattutto il Pescara per infiammare ancora di più la lotta per la promozione nel girone più meridionale della nostra Serie C, mentre nel girone A la situazione è decisamente più intricata e staremo a vedere se potrà consolidarsi il primo posto del Renate, anche se le prime dieci sono racchiuse in cinque punti.

Risultati Serie C, classifica/ Reggiana e Siena, doppio tris nel girone B

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 14.30

Juventus U23 Novara

Pro Patria Triestina

Renate Pergolettese

SG City Nova Virtus Verona

Trento Pro Sesto

ore 17.30

Mantova Piacenza

Padova ArzignanoChiampo

Pordenone Lecco

Vicenza FeralpiSalò

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 22

Lecco, Pordenone, Novara 20

Feralpisalò 19

Padova 18

Vicenza, Arzignano, Pro Vercelli, Pro Sesto 17

Pro Patria, City Nova, AlbinoLeffe 15

Pergolettese 14

Juventus U23 13

Trento 12

Mantova 11

Triestina 10

Virtus Verona 6

Piacenza 5

GIRONE B

ore 14.30

Imolese Olbia

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 24

Gubbio, Entella 23

Reggiana, Siena, Carrarese 22

Fiorenzuola 21

Lucchese, Rimini, Ancona 18

Pontedera 17

Torres 15

Imolese 14

Vis Pesaro 13

Alessandria, Recanatese 11

Fermana 9

Montevarchi 8

Olbia, San Donato 7

GIRONE C

ore 12.00

Messina Monterosi Tuscia

ore 14.30

Catanzaro Crotone

Fidelis Andria Monopoli

Giugliano Juve Stabia

Pescara Gelbison

Picerno Taranto

Turris Latina

Viterbese Potenza

ore 17.30

Virtus Francavilla Audace Cerignola

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 29

Crotone 28

Pescara 26

Monopoli, Latina, Giugliano 17

Monterosi, Gelbison 16

Audace Cerignola 15

Juve Stabia, Turris, Foggia 14

Taranto 13

Avellino, Virtus Francavilla 12

Viterbese, Potenza 10

Picerno, Fidelis Andria, Acr Messina 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA