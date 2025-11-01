Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 12^ giornata in programma oggi, sabato 1° novembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE OTTO PARTITE DEL SABATO

Ci attendono otto partite nel programma di oggi, sabato 1° novembre 2025, in compagnia dei risultati Serie C per la dodicesima giornata, un cammino ormai di fatto arrivato a un terzo almeno della stagione regolare. Sono un po’ meno partite del solito (sabato scorso ad esempio erano dodici), ma gli spunti comunque non mancano e stavolta cominciamo dal girone B.

La nostra scelta si deve al fatto che tra le prime partite in programma alle ore 14.30 ci sarà anche Arezzo Campobasso, scenderà quindi in campo la capolista che cercherà di allungare sulle inseguitrici Ravenna e Ascoli, che per di più domani saranno attese dallo scontro diretto che ovviamente frenerà almeno una delle due.

L’Arezzo arriva dal pareggio sul campo della Ternana, risultato di per sé buono ma che ha subito frenato il primo abbozzo di fuga solitaria, dal momento che le rivali hanno vinto entrambe e si sono riportate in coppia a un solo punto di distanza dall’Arezzo, che oggi vorrà quindi tornare subito al successo in questo girone così equilibrato ai massimi livelli.

Il Campobasso avrà molti tifosi, i molisani si stanno comportando bene nei risultati Serie C e sono in piena zona playoff ma il compito non sarà facile. Nello stesso girone avremo anche Pineto Pianese e soprattutto Rimini Bra, partita già delicata per la salvezza fra la matricola piemontese e il fanalino di coda romagnolo appesantito dalla penalizzazione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DA NORD A SUD COSA CI ATTENDE?

Per i risultati Serie C adesso torniamo idealmente verso Nord parlando del girone A, che in realtà oggi avrà solamente due partite, cioè Pergolettese Novara e Virtus Verona Trento. La prima sarà una sfida delicata fra due squadre al momento sospese nella “terra di mezzo” fra playoff e playout, stessa situazione per la Virtus Verona mentre il Trento è appena un filo più su e quindi in zona playoff ma con ben poco margine. La classifica potrebbe anche essere stravolta stasera fra queste quattro squadre.

Infine andiamo a Sud per il girone C, che oggi ci proporrà Altamura Cosenza, Audace Cerignola Atalanta U23 e Casarano Monopoli per i risultati Serie C. Il derby pugliese sarà una bella sfida in zona playoff, l’altra squadra messa molto bene in classifica è il Cosenza che però deve stare attento a un’Altamura desideroso a sua volta di consolidarsi fra le prime dieci in graduatoria, infine testeremo la crescita dei giovani nerazzurri contro un’Audace Cerignola in difficoltà in questo campionato.

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Pergolettese Novara

Ore 17.30

Virtus Verona Trento

GIRONE B

Ore 14.30

Arezzo Campobasso

Pineto Pianese

Ore 17.30

Rimini Bra

GIRONE C

Ore 14.30

Altamura Cosenza

Audace Cerignola Atalanta U23

Casarano Monopoli

