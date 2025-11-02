Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 12^ giornata in programma oggi, domenica 2 novembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO I LUNCH MATCH!

Come ormai sta diventando abituale, anche se forse a molti non piace, alla domenica i risultati Serie C hanno sempre più spesso un doppio appuntamento all’ora di pranzo. Oggi potrebbe spiccare soprattutto Triestina Brescia, innanzitutto perché si tratta di due piazze di immensa tradizione anche ai piani più alti del calcio italiano, ma che di recente stanno vivendo vicende sofferte, in particolare fuori dal campo. Il Brescia è stato retrocesso dalla scorsa Serie B per una penalizzazione e non si sarebbe nemmeno iscritto alla Serie C senza l’ausilio della ormai ex FeralpiSalò.

Forse però il peggio potrebbe essere alle spalle, perché l’Union Brescia è in lotta per la promozione, capolista Vicenza permettendo. L’incubo sembra invece senza fine per la Triestina: 23 punti di penalizzazione non hanno bisogno di commenti o spiegazioni, è un peccato perché gli alabardati sul campo stanno lottando con orgoglio, ma la salvezza rischia di essere un miraggio. Ricordando che sta per cominciare anche Livorno Forlì, adesso ci fermiamo e facciamo parlare le emozioni sui campi per i risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA DOMENICA MOLTO RICCA

Nelle prossime ore ci saranno ben sedici partite per i risultati Serie C della dodicesima giornata, questo significa che oggi, domenica 2 novembre 2025, si giocherà oltre la metà di tutti gli incontri in programma in questo turno dal venerdì fino ai posticipi del lunedì. Molte emozioni in tutti i gruppi, possiamo cominciare dal girone A anche perché al Nord giocherà pure la capolista.

Vicenza Giana Erminio vedrà grandi favoriti i biancorossi di casa, che vorranno tornare immediatamente alla vittoria dopo il piccolo rallentamento dovuto al pareggio contro il Trento nella scorsa giornata. In quel momento avrà già giocato l’inseguitrice Brescia, impegnata infatti nel lunch match fra nobili decadute sul campo della Triestina.

Giocherà d’altronde oggi anche l’altra lombarda che è appaiata al secondo posto ai cugini dell’Union Brescia, anche se dovremo aspettare la prima serata per seguire Lecco Arzignano. Sarà quindi fondamentale la domenica per capire se l’inseguimento di Brescia e Lecco metterà il fiato sul collo del Vicenza, oppure se i veneti torneranno a rafforzare il primato.

Nel girone A da segnalare anche Cittadella Pro Vercelli e Lumezzane Renate, con i bresciani invischiati nella lotta salvezza e le altre tre invece in lotta per i playoff, ma adesso scendiamo almeno virtualmente verso il Centro e poi il Sud dell’Italia per scoprire tutto quello che può ancora offrirci la prima domenica di novembre per i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: AL CENTRO E AL SUD TANTO DA VIVERE

Domenica ancora più intensa per i risultati Serie C nel girone B, con sei partite. All’ora di pranzo Livorno Forlì, seguita nel primo pomeriggio dal derby umbro Gubbio Ternana e da Torres Carpi, tutte sfide tra squadre in zona playoff o nei playout, quindi con obiettivi diversi ma pesanti in palio, da citare anche Sambenedettese Guidonia che sarà alle ore 17.30 insieme ai due match più delicati. Pontedera Perugia può essere infatti la partita della paura, soprattutto per gli ospiti, ma spicca soprattutto Ravenna Ascoli tra le due seconde pari merito, match che potrebbe incidere tantissimo sulla lotta per la promozione.

Ecco infine le cinque partite del girone C. Le prime citazioni vanno per Latina Salernitana e Benevento Sorrento, la capolista sarà dunque nel Lazio mentre l’inseguitrice giocherà in casa uno dei tanti derby campani del gruppo meridionale, la lotta per il promo posto in classifica (Catania compreso) promette davvero tanto. Nei bassifondi può invece essere preziosa Giugliano Siracusa, perché entrambe le squadre hanno grande bisogno di punti; in precedenza avremo Crotone Trapani, che sul campo sarebbe una bella sfida da playoff, mentre Potenza Foggia potrebbe dire molto per due squadre in sospeso trasogni e timori, specie i pugliesi che continuano a soffrire.

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30

Triestina Brescia

Ore 14:30

Cittadella Pro Vercelli

Vicenza Giana Erminio

Ore 20:30

Lecco Arzignano

Lumezzane Renate

GIRONE B

Ore 12:30

Livorno Forlì

Ore 14:30

Gubbio Ternana

Torres Carpi

Ore 17:30

Pontedera Perugia

Ravenna Ascoli

Sambenedettese Guidonia

GIRONE C

Ore 14:30

Crotone Trapani

Potenza Foggia

Ore 17:30

Giugliano Siracusa

Latina Salernitana

Ore 20:30

Benevento Sorrento

CLICCA PER LE CLASSIFICHE