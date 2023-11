RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Focus sulle capolista, diretta gol live score (oggi 5 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LE CAPOLISTA

Nella nostra panoramica sui risultati Serie C, possiamo notare che oggi giocheranno le capolista di tutti i giorni. Cominciamo dal Mantova, che oggi ospita la Pergolettese con l’obiettivo naturalmente di confermare un cammino finora eccellente, che ha già portato 26 punti in classifica ai virgiliani nelle precedenti undici giornate di Serie C, grazie a ben otto vittorie, un paio di pareggi e una sola sconfitta nel girone A. Fa ancora un pochino meglio la Torres, che è sempre imbattuta nel girone B: i sardi infatti vantano otto vittorie più tre pareggi, per un totale naturalmente di 27 punti, anche se di recente hanno rallentato dopo la straordinaria striscia di vittorie iniziali.

Risultati Serie C, classifiche/ Pari tra Sorrento e Foggia! Diretta gol live score (oggi 4 novembre 2023)

Oggi la Torres giocherà sul campo dell’Entella, una trasferta che si annuncia decisamente intrigante. Infin e, sono numeri meno altisonanti per la Juve Stabia in un girone C finora più equilibrato e comunque giudicato con merito dalle Vespe con 24 punti nelle prime undici giornate, frutto di sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta prima del delicatissimo match di oggi sul campo del Taranto, che in caso di vittoria si avvicinerebbe a una sola lunghezza dalla Juve Stabia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: poker Virtus Verona! (12^ giornata, 3 novembre 2023)

DOMENICA INTENSA!

Sarà naturalmente un giorno ricchissimo di emozioni oggi, domenica 5 novembre 2023, quello in compagnia dei risultati Serie C per la dodicesima giornata della stagione regolare del campionato di Serie C 2023-2024, che come di consueto avrà proprio nella domenica il giorno più ricco di appuntamenti, anche se poi il turno si concluderà domani, con gli immancabili posticipi del lunedì sera. Si giocherà in tutti i tre gironi del campionato nelle prossime ore, anche se con differenze piuttosto significative in base a quanto è già stato fatto.

Scopriamo allora adesso più nel dettaglio che cosa ci riserveranno i risultati Serie C in questa domenica per la dodicesima giornata del torneo, a cominciare dal girone A, che in realtà è stato quello più attivo fra venerdì sera e ieri, di conseguenza arricchirà la domenica di Serie C “solo” con quelli che potremmo definire i due posticipi del gruppo dell’Italia settentrionale. Ecco allora il via alle ore 16.15 con Mantova Pergolettese, un derby lombardo per la capolista, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Atalanta U23 Fiorenzuola.

Risultati Serie C, classifica/ Colpo del Catania! Diretta gol live score (mercoledì 1 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Decisamente più ricco di emozioni per i risultati Serie C attesi per oggi sarà invece il girone B, che d’altronde è l’unico a non avere ancora disputato nemmeno un incontro nel weekend. L’appuntamento è allora fissato per le ore 14.00, con il fischio d’inizio di Carrarese Pescara, Entella Torres e Olbia Lucchese, mentre alle ore 16.15 sarà la volta di Pontedera Juventus U23, alle ore 18.30 potremo seguire Gubbio Cesena e Vis Pesaro Arezzo, infine alle ore 20.45 avremo pure Ancona Perugia, in attesa dei tre posticipi del lunedì.

Potremmo infine definire una “via di mezzo” quello che ci attende per il girone C nella domenica dei risultati Serie C. Infatti, quattro partite sono già state giocate ieri e ci sarà pure un posticipo domani, ma nelle prossime ore avremo comunque ben cinque incontri per il gruppo dell’Italia meridionale: il via sarà alle ore 14.00 con Potenza Catania, seguita alle ore 18.30 da un bel tris composto da Giugliano Brindisi, Messina Benevento e Taranto Juve Stabia, infine ci attende alle ore 20.45 Casertana Turris.

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

Mantova Pergolettese

ore 20.45

Atalanta U23 Fiorenzuola

GIRONE B

ore 14.00

Carrarese Pescara

Entella Torres

Olbia Lucchese

ore 16.15

Pontedera Juventus U23

ore 18.30

Gubbio Cesena

Vis Pesaro Arezzo

ore 20.45

Ancona Perugia

GIRONE C

ore 14.00

Potenza Catania

ore 18.30

Giugliano Brindisi

Messina Benevento

Taranto Juve Stabia

ore 20.45

Casertana Turris











© RIPRODUZIONE RISERVATA