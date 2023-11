RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Spal in difficoltà, diretta gol live score (12^ giornata, 6 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: FOCUS SULLA SPAL

Una delle squadre più blasonate protagoniste dei risultati Serie C in questa stagione è sicuramente la Spal, che solo pochissimi anni fa giocava addirittura nella massima categoria, ma poi è retrocessa in Serie B e nella scorsa stagione è scivolata tristemente in Serie C. Non solo: per il momento, questo ritorno nella terza serie è stato decisamente deludente per la Spal, che ha infatti raccolto 12 punti in classifica nelle prime undici giornate, con tre vittorie, altrettanti pareggi e ben cinque sconfitte.

La media è praticamente di un punto a partita, che francamente non autorizza sogni di gloria e potrebbe persino portare a qualche rischio in ottica salvezza. Servirebbe quindi dare al più presto una svolta a questo andamento deludente, se possibile cominciando già da questa sera nel derby emiliano-romagnolo contro il Rimini, che per il momento sta andando ancora peggio dei cugini esterni e hanno estremo bisogno di fare punti. La posta in palio allo stadio Romeo Neri sarà quindi davvero delicatissima stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I QUATTRO POSTICIPI!

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti oggi, lunedì 6 novembre 2023, perché in prima serata ci attenderanno la bellezza di quattro posticipi per completare la dodicesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che di conseguenza ha ancora molto da dire. Questa è d’altronde ormai un’abitudine, perché da questa stagione la Serie C sfrutta ampiamente anche il venerdì e il lunedì per aumentare il numero di anticipi e posticipi, allungando così il weekend in compagnia del campionato per tifosi ed appassionati di calcio.

Detto che il girone A ha già visto completato il suo programma, per scoprire che cosa ci offriranno nelle prossime ore i risultati Serie C per la dodicesima giornata cominciamo innanzitutto dall’unica partita ancora da giocare nel girone C, che infatti alle ore 20.45 ci proporrà il suo posticipo Monopoli Audace Cerignola. La partita sarà quindi un derby pugliese che si annuncia come una sfida delicata. Al momento infatti il Monopoli è coinvolto nella zona playout e quindi avrebbe bisogno di punti per risalire, mentre l’Audace Cerignola vuole rimanere attaccata al “treno” senza essere costretta a guardarsi troppo alle spalle.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Abbiamo volutamente tenuto per ultimo il girone B, che sarà in realtà il protagonista assoluto di questo lunedì sera in compagnia dei risultati Serie C per la dodicesima giornata di campionato con la bellezza di tre partite, quindi una fetta molto significativa del programma di questo turno di campionato nel girone che in linea di massima comprende le squadre dell’Italia centrale. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 20.30 per il derby dell’Emilia Romagna Rimini Spal, mentre alle ore 20.45 avranno inizio Pineto Fermana e Recanatese Sestri Levante.

Il campo centrale come fascino della partita sarà sicuramente quello di Rimini, anche se in realtà i punti in palio saranno delicati soprattutto per la salvezza, dato il brutto inizio di campionato dei romagnoli e quello non molto migliore per gli estensi. Le partite di oggi in effetti interesseranno soprattutto la parte bassa della classifica del girone B di Serie C, con Recanatese e Pineto che al momento sono le uniche in lotta per i playoff, anche se naturalmente è ancora presto per fare troppi calcoli sulle gerarchie di questa Serie C.

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.30

Rimini Spal

Ore 20.45

Pineto Fermana

Recanatese Sestri Levante

GIRONE C

Ore 20.45

Monopoli Audace Cerignola











