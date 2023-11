RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Alessandria in ripresa! Diretta gol live score (oggi 4 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SEGNALI DI RIPRESA

Per i risultati Serie C adesso vogliamo approfondire la situazione dell’Alessandria, perché i piemontesi martedì sera hanno vinto con un bel 2-0 il recupero contro l’Atalanta U23, confermando di vivere finalmente un momento di buona forma dopo un inizio di campionato che fino alla metà di ottobre era stato sportivamente drammatico per la gloriosa squadra di Alessandria. Prima di questo successo c’erano stati infatti il pareggio contro l’AlbinoLeffe, la netta vittoria per 3-0 contro la Pergolettese e il pareggio per 1-1 contro il Trento, quindi i grigi piemontesi vantano due vittorie e altrettanti pareggi negli ultimi quattro incontri disputati.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: poker Virtus Verona! (12^ giornata, 3 novembre 2023)

In precedenza, c’era invece stato un solo pareggio a fronte di sei sconfitte nei primi sette incontro disputati, il cambio di marcia è più che evidente, anche se naturalmente ancora non può bastare per stare tranquilli, perché l’Alessandria ha appena 9 punti in classifica. Comunque, si tratta di una delle formazioni più in forma in questo momento in Serie C, quindi la Triestina è avvisata… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifica/ Colpo del Catania! Diretta gol live score (mercoledì 1 novembre 2023)

OTTO PARTITE OGGI

Oggi, sabato 4 novembre 2023, sarà un altro giorno in compagnia dei risultati Serie C, perché il campionato di terza serie del calcio italiano sta vivendo la propria dodicesima giornata della stagione regolare, aperta ieri sera da un buon numero di incontri. Oggi quindi si entrerà sempre più nel vivo e infatti ci attenderanno in totale otto partite, equamente divise tra il girone A e il girone C, che saranno quindi i protagonisti del sabato di Serie C, mentre il programma del girone B comincerà solamente domani.

Innanzitutto, presentiamo le partite del girone A attese oggi per i risultati Serie C per la dodicesima giornata del campionato della Serie C 2023-2024: il gruppo più settentrionale ha già proposto ben quattro anticipi ieri, oggi vivrà altrettante partite che saranno divise su due differenti fasce orarie. Si comincerà dunque alle ore 16.15 con Alessandria Triestina e Legnago Salus Pro Vercelli, mentre alle ore 18.30 sarà la volta di Novara AlbinoLeffe e Padova Giana Erminio.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: Benevento show! (oggi 30 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Avremo quattro partite anche nel girone C oggi per i risultati Serie C, però con esse si aprirà il programma del gruppo più meridionale e saranno suddivise su ben tre fasce orarie differenti: infatti, alle ore 16.15 sarà la volta di Monterosi Tuscia Picerno, mentre alle ore 18.30 sarà la volta di Avellino Virtus Francavilla e Latina Crotone, infine il girone C di Serie C oggi ci farà compagnia anche in prima serata, perché alle ore 20.45 ci sarà l’appuntamento con Foggia Sorrento.

Sotto i riflettori ci sarà allora in maniera particolare l’Avellino, che infatti potrebbe diventare capolista solitario almeno per una notte nella classifica del girone C di Serie C qualora sfruttasse l’occasione offerta ai lupi irpini dall’incrocio casalingo contro una Virtus Francavilla che non sta brillando particolarmente in questo campionato ed è infatti in zona playout. L’Avellino arriva invece da una preziosa vittoria sul campo del Catania, ha due lunghezze di ritardo dalla Juve Stabia che giocherà domani e quindi potrebbe andare a letto da capolista, se naturalmente riuscirà a vincere…

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

Alessandria Triestina

Legnago Salus Pro Vercelli

ore 18.30

Novara AlbinoLeffe

Padova Giana Erminio

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 26

Triestina, Padova, Virtus Verona 23

Pro Vercelli 20

Vicenza 19

Renate 18

Atalanta U23 17

Pergolettese, Arzignano, Trento 16

Legnago Salus, Albinoleffe, Lumezzane 13

Giana Erminio, Pro Patria 12

Pro Sesto 11

Fiorenzuola 9

Alessandria 6

Novara 5

GIRONE C

ore 16.15

Monterosi Tuscia Picerno

ore 18.30

Avellino Virtus Francavilla

Latina Crotone

ore 20.45

Foggia Sorrento

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 24

Avellino, Benevento 22

Taranto 20

Latina 18

Picerno, Casertana, Crotone 17

Foggia 16

Catania, Audace Cerignola 15

Potenza 14

Turris 13

Giugliano 12

Acr Messina, Monopoli, Virtus Francavilla 11

Brindisi 10

Sorrento 8

Monterosi 6











© RIPRODUZIONE RISERVATA