RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La rinascita dell’Entella, diretta gol live score (13 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: FOCUS SULL’ENTELLA

Parlando dei risultati di Serie C per i posticipi del lunedì sera, possiamo concentrare la nostra attenzione sulla Virtus Entella, che giocherà sul campo della Lucchese uno dei posticipi del girone B. La situazione della squadra di Chiavari è decisamente particolare: globalmente l’Entella non brilla, perché 14 punti in classifica dopo undici giornate sono pochi per una squadra che di recente è stata quasi sempre protagonista nei quartieri nobili, ma bisogna dire in verità che finora l’andamento dei liguri è stato a due facce.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vola il Cesena, colpo Alessandria! Diretta gol live score (12 novembre 2023)

Semplicemente disastroso l’inizio: dopo le prime sei giornate di campionato, l’Entella aveva raccolto la miseria di due pareggi e quattro sconfitte; nelle ultime cinque partite ecco invece quattro vittorie e una sconfitta per i liguri. Basterebbe un dato: in questo stesso lasso di tempo nessuno ha fatto meglio dell’Entella, naturalmente ipotizzare una rimonta per il primo posto resta decisamente complicato, ma la formazione di Chiavari ha almeno tutte le carte in regola per diventare la mina vagante in zona playoff. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Tris della Casertana! Diretta gol live score (13^ giornata, 11 novembre 2023)

ECCO I POSTICIPI!

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, lunedì 13 novembre 2023: sappiamo che in questa stagione è aumentato il numero dei posticipi, allora ecco che nelle prossime ore ci attenderanno ancora ben sei partite per completare il programma della tredicesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che di conseguenza ha ancora moltissimo da dire, tra l’altro in tutti i gironi perché ci saranno posticipi in ogni parte d’Italia stasera per il turno che ci fa superare il primo terzo di stagione.

Partiamo naturalmente in ordine alfabetico dal girone A, che per i risultati Serie C della tredicesima giornata ha ancora una sola partita da offrirci, ma sicuramente di grande fascino. Infatti alle ore 20.45 ci sarà il classico derby piemontese Pro Vercelli Novara, che però sarà delicatissimo per gli ospiti novaresi, attualmente fanalino di coda nella classifica del girone A di Serie C. Occasione quindi sulla carta preziosa per i padroni di casa della Pro Vercelli per provare invece a fare un significativo passo avanti in zona playoff.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Spal in difficoltà, diretta gol live score (12^ giornata, 6 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Si andrà in crescendo, per il girone B ecco infatti due posticipi che ancora mancano per i risultati Serie C: in realtà avrebbero dovuto essere addirittura tre, ma Spal Pontedera è stata anticipata a ieri sera e di conseguenza restano in programma due posticipi comunque molto significativi per la tredicesima giornata di campionato. Anche in questo caso gli appuntamenti sono fissati alle ore 20.45, quando nel girone dell’Italia centrale potremo infatti seguire sia Lucchese Entella sia Pescara Rimini.

Infine arriviamo all’Italia meridionale e quindi al girone C, che sarà protagonista del lunedì sera in compagnia dei risultati Serie C, perché qui i posticipi saranno ben tre, tra l’altro con una piccola discrepanza relativa agli orari. Si scenderà infatti in campo già alle ore 20.30 con il derby lucano Picerno Potenza, mentre alle ore 20.45 avremo altri due appuntamenti stuzzicanti, cioè il derby campano Benevento Giugliano e un match di cartello quale certamente sarà Juve Stabia Foggia.

RISULTATI SERIE C, 13^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45

Pro Vercelli Novara

GIRONE B

ore 20.45

Lucchese Entella

Pescara Rimini

GIRONE C

ore 20.30

Picerno Potenza

ore 20.45

Benevento Giugliano

Juve Stabia Foggia











© RIPRODUZIONE RISERVATA