RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (12 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: PARTITE AL VIA!

Sta per cominciare una ricca domenica che sarà come sempre in compagnia dei risultati di Serie C da ora fino alla prima serata. Tra le prime squadre a scendere in campo ci sarà la Torres, capolista del girone B che sarà impegnata in casa propria contro l’Ancona. Possiamo spendere qualche parola in più sulla Torres perché per i sardi resiste il primo posto nella classifica del girone B di Serie C, ma sembra essere finita la magia di inizio stagione, quando la Torres aveva infilato addirittura sette vittorie consecutive.

Da allora molto è cambiato: nelle ultime cinque giornate sono arrivati solamente un successo più tre pareggi e infine la sconfitta di settimana scorsa sul campo della Virtus Entella, che ha fatto perdere alla Torres l’imbattibilità in questo campionato di Serie C 2023-2024. I sardi restano primi perché tutte le big del gruppo hanno rallentato, ma adesso regna l’incertezza sul raggruppamento dell’Italia centrale, allora è meglio non fare troppi calcoli e cedere la parola al campo per vivere tutte le emozioni della domenica in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA DOMENICA LUNGA!

I risultati Serie C saranno naturalmente in primo piano oggi, domenica 12 novembre 2023, perché proseguirà nelle prossime ore la tredicesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024. Siamo ormai a un terzo del cammino della stagione regolare, la situazione si fa quindi sempre più stuzzicante e le gerarchie nelle classifiche dei tre gironi sempre più significative, però naturalmente il cammino è ancora lunghissimo e allora staremo a vedere se ci saranno sorprese in questa seconda domenica di novembre della Serie C.

Non c’è moltissimo da dire per quanto riguarda il girone A, che è stato mattatore ieri dei risultati Serie C di questa tredicesima giornata: nel gruppo più settentrionale restano solamente due posticipi ancora da disputare, che saranno uno stasera e l’altro domani. L’appuntamento domenicale sarà quindi alle ore 20.45 con Renate Alessandria, che metterà in palio una posta significativa per i differenti obiettivi di lombardi e piemontesi: il Renate punta a sfruttare un turno sulla carta favorevole per consolidarsi in zona playoff, l’Alessandria cerca un colpo prezioso per la salvezza.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Discorso decisamente diverso per quanto riguarda il girone B, che sarà infatti grande protagonista della domenica dedicata ai risultati Serie C di questa tredicesima giornata. Nessun anticipo finora nel gruppo dell’Italia centrale, ci saranno quindi ben otto partite nelle prossime ore, più un paio di posticipi domani sera: si comincerà già alle ore 14.00 con Torres Ancona e Recanatese Olbia, in campo anche la capolista che non vive in realtà un momento brillante; alle ore 16.15 sarà la volta di Arezzo Pineto, alle ore 18.30 inizierà Sestri Levante Fermana, infine ci sarà una grande prima serata perché alle ore 20.45 inizieranno Cesena Vis Pesaro, Juventus U23 Carrarese, Perugia Gubbio e Spal Pontedera.

Infine, ci resta naturalmente da presentare anche la domenica del girone C per quanto riguarda i risultati Serie C: un anticipo c’è stato ieri, tre posticipi saranno domani, ma la domenica del gruppo più meridionale ci offrirà nelle prossime ore ben sei partite, a cominciare dalle ore 14.00 quando potremo seguire Crotone Monterosi Tuscia e Turris Monopoli, mentre alle ore 16.15 sarà la volta di Messina Latina e alle ore 18.30 avremo invece ben tre partite in contemporanea, cioè Audace Cerignola Catania, Brindisi Avellino e Sorrento Taranto.

RISULTATI SERIE C, 13^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45

Renate Alessandria

GIRONE B

ore 14.00

Torres Ancona

Recanatese Olbia

ore 16.15

Arezzo Pineto

ore 18.30

Sestri Levante Fermana

ore 20.45

Cesena Vis Pesaro

Juventus U23 Carrarese

Perugia Gubbio

Spal Pontedera

GIRONE C

ore 14.00

Crotone Monterosi Tuscia

Turris Monopoli

ore 16.15

Messina Latina

ore 18.30

Audace Cerignola Catania

Brindisi Avellino

Sorrento Taranto











